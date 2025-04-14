Радиация под контролем - где в Беларуси хотят построить пункт по захоронению радиоактивных отходов

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2701497-586f-49c5-8781-5740b7f45765/conversions/0df7fc72-483f-4032-a935-7dea8f2a8793-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2701497-586f-49c5-8781-5740b7f45765/conversions/0df7fc72-483f-4032-a935-7dea8f2a8793-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2701497-586f-49c5-8781-5740b7f45765/conversions/0df7fc72-483f-4032-a935-7dea8f2a8793-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2701497-586f-49c5-8781-5740b7f45765/conversions/0df7fc72-483f-4032-a935-7dea8f2a8793-xl-___webp_1920.webp 1920w

Знали ли вы, что в самолете облучение выше, чем у АЭС. Правда в таком случае радиация имеет накопительный эффект.

К такому заключению пришли ученые из Екатеринбурга. Они же писали о том, что смертельно опасно съесть 1 тыс. т бананов. Растения вытягивают из земли тяжелые металлы и накапливают в себе калий и углерод. Это все радиация, мы сталкиваемся с ней каждый день.

В "Специальном репортаже" поговорили о радиационной безопасности, мировом опыте и по какому пути пойдет Беларусь, ведь совсем скоро мы приступим к строительству пункта по захоронению радиоактивных отходов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d35613e-8e0a-426c-b2e0-af64de0241aa/conversions/a7ee6683-215e-4c58-bb31-dc2d7c663e9f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d35613e-8e0a-426c-b2e0-af64de0241aa/conversions/a7ee6683-215e-4c58-bb31-dc2d7c663e9f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d35613e-8e0a-426c-b2e0-af64de0241aa/conversions/a7ee6683-215e-4c58-bb31-dc2d7c663e9f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d35613e-8e0a-426c-b2e0-af64de0241aa/conversions/a7ee6683-215e-4c58-bb31-dc2d7c663e9f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первую очередь объекта планируем ввести в эксплуатацию к 2030 году. Площадка размещения еще не выбрана, но приоритетные районы определены. И здесь важное уточнение. Радиоактивные отходы и отработавшее ядерное топливо - это принципиально разное. И утилизация их тоже отличается.

Сейчас про первое. Радиоактивные отходы бывают шести классов. Чем выше класс, тем ниже опасность. В Беларуси построят пункт для захоронения низкоактивных - 3-4 класс.

"Для нас приоритетом является обеспечение безопасности. Если говорить о том, по каким параметрам выбираются приоритетные районы и в будущем площадки, то это комплексный подход, который включает в себя множество факторов - гидрогеологические, геологические параметры, влияние соседних производств и влияние пункта захоронения на окружающее пространство. То есть комплексный анализ должен привести к тому, чтобы мы выбрали наиболее подходящую площадку, которая окажет наименьшее влияние в перспективе достаточно длительного периода эксплуатации этого объекта", - отметил министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

Рассматриваются площадки Полесского радиационно-экологического заповедника, то есть отчужденные земли. Они не вовлечены в хозяйственный оборот, ну и непосредственно территория вблизи АЭС. Это будет настоящий комплекс со сбором, хранением, сортировкой, переработкой и захоронением радиоактивных отходов.

"Выбрали уникальное и, на мой взгляд, правильное решение объединить комплекс по переработке отходов и комплекс захоронения на одной площадке. Потому что и там, и там нужны квалифицированные специалисты. Их в мире немного, в Беларуси их тоже немного. Поэтому в рамках одного комплекса будет удобно безопасно обращаться со всеми этими отходами", - сказал директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами АО "ТВЭЛ" Эдуард Никитин.

Пункт захоронения радиоактивных отходов есть в Новоуральске. Здесь не собирают и не перерабатывают, сюда отходы поступают уже в герметичных упаковках. После заполнения хранилищ их предстоит надежно запечатать, чтобы исключить утечку радиации. В итоге объект превратится в зеленый холм, полностью безопасный для окружающей среды. Контроль за лужайкой продолжится около 300 лет, пока содержимое сохраняет радиоактивность.

Имея свой пункт захоронения радиоактивных отходов при строительстве, например, второй АЭС или дополнительного блока станции в Островце, вопрос с отходами будет снят сам собой.

А теперь к отработавшему ядерному топливу.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad27e817-453a-4a67-8eb9-771186e242d7/conversions/815c89ee-ce4f-428f-b295-508e4fcbe195-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad27e817-453a-4a67-8eb9-771186e242d7/conversions/815c89ee-ce4f-428f-b295-508e4fcbe195-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad27e817-453a-4a67-8eb9-771186e242d7/conversions/815c89ee-ce4f-428f-b295-508e4fcbe195-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad27e817-453a-4a67-8eb9-771186e242d7/conversions/815c89ee-ce4f-428f-b295-508e4fcbe195-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Наиболее эффективным и правильным решением будет ядерное топливо вывезти на территорию Российской Федерации, там произвести его переработку и потом уже в переработанном виде, в виде стеклообразной массы вернуть на территорию Республики Беларусь для его окончательного захоронения на специальном пункте. У нас собственных технологий по переработке ядерного топлива на настоящий момент нет. И, конечно, надо воспользоваться теми знаниями и компетенциями, которые есть у Российской Федерации. Такой подход зафиксирован в настоящий момент в межправительственном соглашении, и уверен, что мы в будущем вот по этому пути будем двигаться", - подчеркнул отметил министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

Около 10 лет отработавшее ядерное топливо должно пролежать в бассейне выдержки, снизить температуру и только потом его транспортируют.

Поставщик ядерного топлива для АЭС в Островце - Россия. Есть два завода в Новосибирске и Электростали. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе компании Росатома "ТВЭЛ". Это участок по изготовлению урановых таблеток.

Илья Кантаев, начальник участка машиностроительного завода (Россия):

"На участок приходит контейнер объемом 330 л, в нем находится диоксид урана, который служит сырьем для изготовления будущей таблетки. На первом этапе из него необходимо сделать пресс-порошок, то есть предварительно уплотнить его. И после этого уже мы сможем произвести операцию прессования. Следующая операция - спекание. Происходит все в больших печах, которые находятся в восстановительной среде. Там задаются будущие физические свойства таблетки".

Проверяются длина таблеток, диаметр, наличие дефектов. Из ста проверку не проходит в среднем три таблетки. Их окисляют и возвращают на стартовые позиции. Уже там они включаются снова в производственный процесс. Прошедшие контроль таблетки упаковываются в ТВЭЛ. Ключевое требование - герметичность стержня, чтобы не было выхода радиоактивности. На каждом ТВЭЛе есть штрих-код, по нему можно узнать, где, когда и кем сделано ядерное топливо.

Иметь свою АЭС - это быть независимым сегодня. И именно поэтому сейчас активно разрабатывают инновационные виды топлива.

Белоярская атомная станция в мире, по сути, одна такая, где есть реакторы на быстрых нейтронах. АЭС получается всеядная. То есть может работать практически на любом топливе. И в том числе дожигать топливо после других реакторов. Технологию на быстрых нейтронах на Белоярской АЭС освоили еще в советские годы. Опыт уральцев пытались повторить французы, но безуспешно.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/132ac1da-0ff9-4d75-9782-d44697690f62/conversions/4deca884-2f3d-4c65-b187-3680e6deb14c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/132ac1da-0ff9-4d75-9782-d44697690f62/conversions/4deca884-2f3d-4c65-b187-3680e6deb14c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/132ac1da-0ff9-4d75-9782-d44697690f62/conversions/4deca884-2f3d-4c65-b187-3680e6deb14c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/132ac1da-0ff9-4d75-9782-d44697690f62/conversions/4deca884-2f3d-4c65-b187-3680e6deb14c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что касается возможного реактора для Беларуси на быстрых нейтронах, об этом речь не идет. Российские коллеги и сами говорят, что не предлагают, так как это должен быть типовой проект. А значит, только после того, как в России заработает хотя бы 5-6 таких. Впрочем, и без того точек соприкосновения много. Кстати, сейчас ко всему Росатом помогает с подготовкой кадров, тех самых, кому предстоит работать и на пункте финального захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.