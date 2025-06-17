Ранее неизвестное захоронение жертв нацистов обнаружено в Глусском районе

В прокуратуре уточнили, что при проведении следственных и иных процессуальных действий были установлены родственники погибших, а также обстоятельства их смерти. В частности, житель деревни Стяг рассказал о том, что в марте 1944 года в лесном массиве около деревни Заелица немецкие оккупанты и их пособники расстреляли по подозрению в связи с партизанами его родственников - Иллариона Степановича Микулича 1901 года рождения, а также его сына Николая Илларионовича 1933 года рождения.