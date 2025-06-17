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Ранее неизвестное захоронение жертв нацистов обнаружено в Глусском районе
В лесном массиве около агрогородка Заелица Глусского района обнаружено ранее неизвестное захоронение мирных граждан, расстрелянных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.
В прокуратуре уточнили, что при проведении следственных и иных процессуальных действий были установлены родственники погибших, а также обстоятельства их смерти. В частности, житель деревни Стяг рассказал о том, что в марте 1944 года в лесном массиве около деревни Заелица немецкие оккупанты и их пособники расстреляли по подозрению в связи с партизанами его родственников - Иллариона Степановича Микулича 1901 года рождения, а также его сына Николая Илларионовича 1933 года рождения.
Захоронение, в котором находились костные останки двух человек (взрослого и ребенка) в лесном массиве обнаружили военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны. Полевые поисковые работы проводились согласно установленному плану под руководством прокурора Глусского района Андрея Ларкина.
В ведомстве уточнили, что персональные данные и способ уничтожения людей будут уточнены в ходе экспертных исследований.
После завершения раскопок прокуратура Глусского района организовала посещение учащимися установленного места расстрела. Молодым людям рассказали о работе по поиску и установлению свидетельств геноцида жителей БССР во времена Великой Отечественной войны.