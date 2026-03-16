Ранняя весна разбудила клещей: в Беларуси уже зафиксированы первые укусы

Ранняя весна разбудила клещей в Беларуси. Уже были зафиксированы первые укусы. Как себя защитить? Важнейший фактор увеличения численности насекомых и клещей - это климатические условия.

Например, на территории Брестской области в начале марта 2026 года уже были зафиксированы подобные случаи.

Для предупреждения распространения инфекционных заболеваний от укуса клещей на территории всей страны проводят акарицидные обработки - это вид химического воздействия. Специалисты отмечают, что в целом борьба с клещами - это сложный и многоступенчатый процесс.

Мария Якович, старший научный сотрудник лаборатории паразитологии НАН Беларуси:

"Первые клещи появляются после таяния снега и до первых заморозков. Это называется сезоном их активности. Сезон самой высокой численности - пик активности клещей, самый высокий - в мае, начале июня. А второй пик - в конце августа, начало сентября. В зависимости от погодных условий он может немного сдвигаться".

Мария Якович, старший научный сотрудник лаборатории паразитологии НАН Беларуси

"Исходя из нынешних климатических условий, ожидается увеличение численности кровососущих комаров вследствие настоящей зимы. То есть зима была холодная, много снега", - отметил научный сотрудник лаборатории паразитологии НАН Беларуси Денис Логинов.

научный сотрудник лаборатории паразитологии НАН Беларуси Денис Логинов

От укусов мошек больше всего могут пострадать жители Гомельской области и отдельных районов Брестской и Гродненской областей. Важно помнить: в случае укуса насекомых и клещей стоит быть предельно осторожными.