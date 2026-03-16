Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Ранняя весна разбудила клещей: в Беларуси уже зафиксированы первые укусы

Ранняя весна разбудила клещей в Беларуси. Уже были зафиксированы первые укусы. Как себя защитить? Важнейший фактор увеличения численности насекомых и клещей - это климатические условия.

Например, на территории Брестской области в начале марта 2026 года уже были зафиксированы подобные случаи.

Для предупреждения распространения инфекционных заболеваний от укуса клещей на территории всей страны проводят акарицидные обработки - это вид химического воздействия. Специалисты отмечают, что в целом борьба с клещами - это сложный и многоступенчатый процесс.

Мария Якович, старший научный сотрудник лаборатории паразитологии НАН Беларуси:

"Первые клещи появляются после таяния снега и до первых заморозков. Это называется сезоном их активности. Сезон самой высокой численности - пик активности клещей, самый высокий - в мае, начале июня. А второй пик - в конце августа, начало сентября. В зависимости от погодных условий он может немного сдвигаться".

"Исходя из нынешних климатических условий, ожидается увеличение численности кровососущих комаров вследствие настоящей зимы. То есть зима была холодная, много снега", - отметил научный сотрудник лаборатории паразитологии НАН Беларуси Денис Логинов.

научный сотрудник лаборатории паразитологии НАН Беларуси Денис Логинов

От укусов мошек больше всего могут пострадать жители Гомельской области и отдельных районов Брестской и Гродненской областей. Важно помнить: в случае укуса насекомых и клещей стоит быть предельно осторожными.

При укусе клеща медики рекомендуют обратиться в учреждение здравоохранения для назначения профилактического лечения и медицинского наблюдения.

Разделы:

Общество

Теги:

НАН Беларусиклещи