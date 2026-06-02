Узнали, чем удивит второй день "БЕЛАГРО-2026"

Выставка "БЕЛАГРО-2026" продолжается. Минский международный выставочный центр принимает почти 600 компаний из 16 стран.

Мероприятие насыщено дегустациями и демонстрацией техники. Подготовлена и основательная деловая программа.

Первый день работы выставки показал интерес белорусов к достижениям в сфере АПК. Вместить огромное количество посетителей - задача непростая, но организаторы постарались. На площади почти 50 тыс. квадратных метров представлена сельхозтехника, продукты питания.

На 3 июня запланирована обширная деловая повестка. Начинаются традиционные для "БЕЛАГРО" мероприятия: конкурсы "Лучший пахарь" и "Лучшая племенная лошадь". Продолжатся Дни ретейла в Минске. Это первый такой опыт на "БЕЛАГРО-2026".

Пройдет и бизнес-форум с Казахстаном, а также круглый стол, посвященный сотрудничеству с Россией.