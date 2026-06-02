В Польше падают продажи жилья

Согласно отчетам, продажи квартир в крупнейших городах страны продолжают снижаться из-за рекордно дорогих ипотечных кредитов и прекращения прежних программ госсубсидирования.

Застройщики наотрез отказываются идти на уступки покупателям, объясняя свою непреклонность постоянным ростом себестоимости строительства, удорожанием строительных материалов, высокими расходами на рабочую силу и введением новых жестких экологических стандартов Евросоюза.