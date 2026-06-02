Венгрия согласилась начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Венгрия не станет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как сообщает Politico, Будапешт дал согласие запустить этот процесс в ближайшие дни, рассчитывая взамен на разблокировку замороженных европейских фондов для собственной экономики.

Однако на этом хорошие новости для Украины заканчиваются. Правительство Мадьяра выдвинуло Киеву ультиматум, потребовав полного восстановления всех прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.