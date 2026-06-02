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Венгрия согласилась начать переговоры о членстве Украины в ЕС
Автор:Редакция news.by
Венгрия не станет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как сообщает Politico, Будапешт дал согласие запустить этот процесс в ближайшие дни, рассчитывая взамен на разблокировку замороженных европейских фондов для собственной экономики.
Однако на этом хорошие новости для Украины заканчиваются. Правительство Мадьяра выдвинуло Киеву ультиматум, потребовав полного восстановления всех прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Кроме того, венгерская сторона дала понять, что начало интеграционных переговоров никак не изменит ее позицию по отказу от поставок оружия и финансирования любых военных нужд Украины за счет Будапешта.