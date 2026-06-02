Учения НАТО на Балтике пройдут в усеченном формате

Масштаб ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS в Балтийском море сократится ровно в два раза по сравнению с 2025 годом.

По информации Reuters, в стартовавших на этой неделе маневрах примут участие около 6 тыс. военнослужащих и порядка 20 кораблей из 15 стран альянса. Это примерно половина от состава этих учений в 2025-м.