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Учения НАТО на Балтике пройдут в усеченном формате
Автор:Редакция news.by
Масштаб ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS в Балтийском море сократится ровно в два раза по сравнению с 2025 годом.
По информации Reuters, в стартовавших на этой неделе маневрах примут участие около 6 тыс. военнослужащих и порядка 20 кораблей из 15 стран альянса. Это примерно половина от состава этих учений в 2025-м.
Источники агентства связывают ослабленный характер маневров с операционными ограничениями - корабли стран НАТО задействованы в других регионах, включая Ормузский пролив.