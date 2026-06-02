Службы снабжения, медподразделения - расскажем о подготовке тех, без кого победа невозможна

Современная война - это не только мощные взрывы, ревущие двигатели и беспилотники. Не менее важны и службы снабжения, медицинские подразделения, а также части, обеспечивающие мобильность войск.

В проекте "Диспозиция" расскажем о подготовке тех, кого зачастую не видно, но без кого победа невозможна.

Мобильность войск

Дроны, ракеты, мины, бомбы - эти инструменты войны прочно прописались на верхних строчках мировых новостей. Во многом из-за того, что эффективно и эффектно взрываются. Однако эффективность порой не зависит от яркой картинки. В белорусской армии сегодня уделяют внимание не только тем трендам, что на слуху, в поле зрения все приемы и способы действий, которые приносят результат. Военные, к примеру, обратили внимание на тот факт, что в зоне боевых действий новых машин зачастую меньше отремонтированных. Как итог - в армии наращивают возможности как по эвакуации техники, так и по ее восстановлению в полевых условиях. Тренируются сейчас в обязательном порядке и оперативно ликвидировать последствия воздушных ударов противника, налаживать логистику в условиях боестолкновений. Специализированные учения по данной тематике прошли недавно в Вооруженных Силах.

Алексей Березко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec56f079-67c0-43e4-a331-928c8286def0/conversions/6901b641-48ab-4596-b876-cdb95779a6d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec56f079-67c0-43e4-a331-928c8286def0/conversions/6901b641-48ab-4596-b876-cdb95779a6d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec56f079-67c0-43e4-a331-928c8286def0/conversions/6901b641-48ab-4596-b876-cdb95779a6d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec56f079-67c0-43e4-a331-928c8286def0/conversions/6901b641-48ab-4596-b876-cdb95779a6d7-xl-___webp_1920.webp 1920w Алексей Березко

Алексей Березко, замкомандира базы резерва автомобилей ВС Беларуси:

"Наблюдали эпизод розыгрыша командно-штабных учений, где производилась эвакуация машин. Плюс на МЗКТ мы затягивали гусеничные машины технической помощи. База предназначена для обслуживания, ремонта как автомобильной техники, так и агрегатов восстановления. Специалисты своего дела знают технику, могут поменять двигатель, восстановить его, заменить узлы, агрегаты".

На подобные тренировки все чаще привлекают военнообязанных. Как показывает практика, правильный подбор специалистов из технических профессий приводит к феноменальным результатам при ремонте агрегатов и комплексов.

Владислав Заронок, мастер ремонтной бригады:

"Объем работы колоссальный. Мы ремонтируем КамАЗы, восстанавливаем их. Чтобы их снова поставить в строй, нам нужно полностью их обслужить, восстановить тормозную, также топливную, световую систему. Запчастей предоставлено большое количество. Есть из чего восстанавливать данную технику. Помимо этого, мы работаем с такой техникой, как ЗИЛ-131, "Урал".

Не оставили в войсках без внимания и тот факт, что во всех конфликтах требуется все больше медицинских машин. Учитывая возрастающую глубину ударов, насыщать специализированной подвижной техникой целесообразно не только части на линии боевого соприкосновения - оперативно спасать жизни необходимо в любом месте. Теперь в Беларуси это будет проще сделать в том числе с помощью автомобилей МАЗ, которые поставляются в медицинские подразделения. Начинка позволяет качественно помогать пациентам на экстренных вызовах.

Александр Малюх news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c573f125-9da5-41dd-8c31-1f803ddd0ebe/conversions/9620f892-b0d4-4869-8a6e-0a4345d3f8a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c573f125-9da5-41dd-8c31-1f803ddd0ebe/conversions/9620f892-b0d4-4869-8a6e-0a4345d3f8a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c573f125-9da5-41dd-8c31-1f803ddd0ebe/conversions/9620f892-b0d4-4869-8a6e-0a4345d3f8a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c573f125-9da5-41dd-8c31-1f803ddd0ebe/conversions/9620f892-b0d4-4869-8a6e-0a4345d3f8a2-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Малюх

Александр Малюх, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси:

"Как медицинский автомобиль, так и танк должны вовремя прибыть в пункт назначения, несмотря даже на водные преграды. Понтонеры безостановочно учатся повышать мобильность армии. Приоритет отдают пусть и сложным, но неожиданным для противника местам для переправ. Акцент на скорости наведения конструкции, скрытности, защите от БПЛА и диверсантов".

Роман Костюк, командир батальона:

"В зависимости от погодных условий, от местности выбирается такой участок берега, чтобы могли скидывать не по одному звену, а сразу по несколько для того, чтобы уменьшить время для наведения либо паромной переправы, либо мостовой переправы. Все исходит из расчета на проделанную разведку и предоставление данных командиром разведывательного взвода".