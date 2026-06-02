Белорусско-оманский бизнес-форум пройдет в Минске

3 июня в Минске пройдет Белорусско-оманский бизнес-форум. Организаторы - Национальный центр поддержки экспорта Беларуси и Оманская торгово-промышленная палата. Участие в мероприятии примут 30 оманских компаний.

Форум станет ключевой площадкой для обсуждения перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.