Новый пляж на берегу Мухавца станет местом притяжения брестчан

Масштабная стройка развернулась в Бресте. Городские службы готовят к открытию новую зону отдыха. Пляж будет включать несколько площадок и спортивных, и развлекательных. А расположится он на левом берегу Мухавца. Широкие возможности для отдыха будут доступны в том числе людям с ограниченными возможностями.

Готовить площадку под амбициозный проект начали почти полгода назад. Территорию расчистили от растительности и сразу же взялись за подсыпку заниженных мест песком. Только чтобы выровнять глубину до максимально безопасной, его потребовалось более 10 тыс. тонн. А дальше прокладка коммуникаций, пешеходных дорожек. Помимо строительных материалов, подвозят и пляжную мебель - от шезлонгов до зонтиков.

строящийся пляж news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b1da9ae-f921-42d4-982d-d4c2af92c92a/conversions/217a276b-b1eb-44ff-90b3-90f836378688-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b1da9ae-f921-42d4-982d-d4c2af92c92a/conversions/217a276b-b1eb-44ff-90b3-90f836378688-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b1da9ae-f921-42d4-982d-d4c2af92c92a/conversions/217a276b-b1eb-44ff-90b3-90f836378688-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b1da9ae-f921-42d4-982d-d4c2af92c92a/conversions/217a276b-b1eb-44ff-90b3-90f836378688-xl-___webp_1920.webp 1920w

Береговая линия меняется с каждым днем. Сегодня уже сложно представить, что вместо кипучей стройки здесь была сплошная растительность. Для пляжа выделили более 200 метров, здесь компактно разместятся и зона отдыха с лежаками, и площадка для спорта, и локация для самых маленьких.

Продумано все до мелочей. Детская площадка расположится в глубине зеленой зоны, подальше от палящего солнца. От игрового комплекса в виде корабля до мини-скалодрома, - развлечений хватит всем. Для тех, кто постарше, - воркаут- площадка с тренажерами, футбольное поле, зона волейбола и покрытие для игры в петанк.

Андрей Гашев, гендиректор Брестского городского ЖКХ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b74c539d-74ce-440c-8fbb-5cdb78e28f63/conversions/e24430fe-12e1-410e-8740-1e9d38478cf8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b74c539d-74ce-440c-8fbb-5cdb78e28f63/conversions/e24430fe-12e1-410e-8740-1e9d38478cf8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b74c539d-74ce-440c-8fbb-5cdb78e28f63/conversions/e24430fe-12e1-410e-8740-1e9d38478cf8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b74c539d-74ce-440c-8fbb-5cdb78e28f63/conversions/e24430fe-12e1-410e-8740-1e9d38478cf8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Гашев, гендиректор Брестского городского ЖКХ:

"Глобально сейчас решается задача подвода освещения. В данной пляжной зоне мы устанавливаем стаканы, фундаменты под монтаж опор наружного освещения. Кабельные линии мы все практически провели, провели инженерные коммуникации все для того, чтобы можно было пользоваться душем, использовать санитарные узлы. Более 70 лежаков будет, 4 навеса установлены, 2 душевые кабины".

В зоне променада появятся скамейки, питьевые фонтанчики, фонари и арт-объекты. Удобный вход в воду, в том числе для детей, а также большая парковка практически готова. Место обещает быть популярным.

Локации для отдыха на гребном канале

Практически летняя погода дала возможность оценить брестчанам и другие популярные локации для отдыха. Многие уже успели оценить комфорт на Гребном канале.

молодая мама news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f13a03f2-6ab4-43ee-9c84-2f7aea3cb4c1/conversions/3bc9f976-46ab-4553-802b-9e39bede845e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f13a03f2-6ab4-43ee-9c84-2f7aea3cb4c1/conversions/3bc9f976-46ab-4553-802b-9e39bede845e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f13a03f2-6ab4-43ee-9c84-2f7aea3cb4c1/conversions/3bc9f976-46ab-4553-802b-9e39bede845e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f13a03f2-6ab4-43ee-9c84-2f7aea3cb4c1/conversions/3bc9f976-46ab-4553-802b-9e39bede845e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Для детей много локаций, как и для взрослых, - считает молодая мама. - Поставили шезлонги, горки, пляж отличный. Я вообще считаю, что это лучший пляж, потому что мы здесь живем, он в шаговой доступности".

женщина с ребенком news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79df8f92-a4f3-4700-b03c-20bb9ca4d961/conversions/0582cfa3-7196-4535-8b10-18845d42cbeb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79df8f92-a4f3-4700-b03c-20bb9ca4d961/conversions/0582cfa3-7196-4535-8b10-18845d42cbeb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79df8f92-a4f3-4700-b03c-20bb9ca4d961/conversions/0582cfa3-7196-4535-8b10-18845d42cbeb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79df8f92-a4f3-4700-b03c-20bb9ca4d961/conversions/0582cfa3-7196-4535-8b10-18845d42cbeb-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы живем в этом районе. В том году поставили много дополнительных локаций для деток, в частности, качели, оборудовали пляж кабинками дополнительными. Мы с ребенком сюда ходим достаточно часто, - рассказала женщина с ребенком. - Всегда все чисто, аккуратно".