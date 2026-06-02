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Беларусь надеется на скорейшее подписание с ФАО страновой программы сотрудничества на 2026-2030 годы

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с главой ФАО Цюй Дунъюем.

Стороны детально обсудили перспективы двустороннего взаимодействия и выразили надежду на скорейшее подписание страновой программы сотрудничества на ближайшие 5 лет.

Особое внимание было уделено деструктивному влиянию западных санкций на экспорт белорусских калийных удобрений.

Глава МИД ознакомил руководителя ФАО с программами Минска по укреплению аграрного потенциала стран Азии и Африки, предложив задействовать белорусский технологический опыт в совместных проектах ООН. В свою очередь Цюй Дунъюй высоко оценил вклад Беларуси в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Разделы:

ЭкономикаПолитика

Теги:

сотрудничествоМаксим Рыженков