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Беларусь надеется на скорейшее подписание с ФАО страновой программы сотрудничества на 2026-2030 годы
Автор:Редакция news.by
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с главой ФАО Цюй Дунъюем.
Стороны детально обсудили перспективы двустороннего взаимодействия и выразили надежду на скорейшее подписание страновой программы сотрудничества на ближайшие 5 лет.
Особое внимание было уделено деструктивному влиянию западных санкций на экспорт белорусских калийных удобрений.
Глава МИД ознакомил руководителя ФАО с программами Минска по укреплению аграрного потенциала стран Азии и Африки, предложив задействовать белорусский технологический опыт в совместных проектах ООН. В свою очередь Цюй Дунъюй высоко оценил вклад Беларуси в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.