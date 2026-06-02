Сборная Беларуси по художественной гимнастике с медалями вернулась с чемпионата Европы

Белорусские грации победно напомнили о себе на прошедшем в Болгарии чемпионате Европы. Девушки трижды поднимались на пьедестал почета.

Данный старт стал для наших гимнасток первым турниром, где они смогли выступить с национальной символикой впервые почти за пять лет. Девушки уже вернулись на родину.

7 мая Международный олимпийский комитет рекомендовал всем мировым структурам допустить белорусов на состязания, да еще и с национальной символикой. Этим установкам последовала Международная федерация гимнастики, а затем и Европейский союз гимнастики.

В Болгарии белоруски выступали с национальной символикой. Кстати, предыдущий турнир Старого Света 2021 году тоже проходил в болгарской Варне.

Вернулись наши спортсменки с наградами. Все они подтвердили свой высокий уровень. На первую ступеньку пьедестала почета поднялась юниорка Кира Бабкевич - она стала чемпионкой Европы в упражнении с мячом.

Сборная Беларуси в групповом упражнении с пятью мячами завоевала серебро. И, конечно же, свой высокий класс продемонстрировала прима белорусской художественной гимнастики бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько. Лидер сборной завоевала серебро в упражнении с обручем.

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1911679d-f8c8-48df-a637-282114ed9c6b/conversions/3eafe988-14a5-4edc-b820-89d2aa2403db-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1911679d-f8c8-48df-a637-282114ed9c6b/conversions/3eafe988-14a5-4edc-b820-89d2aa2403db-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1911679d-f8c8-48df-a637-282114ed9c6b/conversions/3eafe988-14a5-4edc-b820-89d2aa2403db-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1911679d-f8c8-48df-a637-282114ed9c6b/conversions/3eafe988-14a5-4edc-b820-89d2aa2403db-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике: "Очень долгожданное возвращение. Пять лет, и очень символично, что снова в Варне. И у меня снова серебро. Очень тяжелые, очень долгожданные соревнования. Очень-очень подбодрила история, что буквально за пару дней до начала старта нам разрешили выступать под национальным флагом. Буквально через два месяца очередной главный старт - чемпионат мира в Германии. В этом году мы наконец-то принимаем участие везде, поэтому будем настраиваться, продолжать работать. Сейчас будет буквально пару дней отдыха, и дальше - подготовительные соревнования, чтобы к чемпионату мира команда подошла в очень хорошем состоянии".

Марина Гончарова, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике в групповом упражнении news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c674902-9eca-4a96-8fda-d82091cdbdb0/conversions/fc05480c-506c-420b-a2f3-b4350bd81690-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c674902-9eca-4a96-8fda-d82091cdbdb0/conversions/fc05480c-506c-420b-a2f3-b4350bd81690-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c674902-9eca-4a96-8fda-d82091cdbdb0/conversions/fc05480c-506c-420b-a2f3-b4350bd81690-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c674902-9eca-4a96-8fda-d82091cdbdb0/conversions/fc05480c-506c-420b-a2f3-b4350bd81690-xl-___webp_1920.webp 1920w