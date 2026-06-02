3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Сборная Беларуси по художественной гимнастике с медалями вернулась с чемпионата Европы
Белорусские грации победно напомнили о себе на прошедшем в Болгарии чемпионате Европы. Девушки трижды поднимались на пьедестал почета.
Данный старт стал для наших гимнасток первым турниром, где они смогли выступить с национальной символикой впервые почти за пять лет. Девушки уже вернулись на родину.
7 мая Международный олимпийский комитет рекомендовал всем мировым структурам допустить белорусов на состязания, да еще и с национальной символикой. Этим установкам последовала Международная федерация гимнастики, а затем и Европейский союз гимнастики.
В Болгарии белоруски выступали с национальной символикой. Кстати, предыдущий турнир Старого Света 2021 году тоже проходил в болгарской Варне.
Вернулись наши спортсменки с наградами. Все они подтвердили свой высокий уровень. На первую ступеньку пьедестала почета поднялась юниорка Кира Бабкевич - она стала чемпионкой Европы в упражнении с мячом.
Сборная Беларуси в групповом упражнении с пятью мячами завоевала серебро. И, конечно же, свой высокий класс продемонстрировала прима белорусской художественной гимнастики бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько. Лидер сборной завоевала серебро в упражнении с обручем.
Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике: "Очень долгожданное возвращение. Пять лет, и очень символично, что снова в Варне. И у меня снова серебро. Очень тяжелые, очень долгожданные соревнования. Очень-очень подбодрила история, что буквально за пару дней до начала старта нам разрешили выступать под национальным флагом. Буквально через два месяца очередной главный старт - чемпионат мира в Германии. В этом году мы наконец-то принимаем участие везде, поэтому будем настраиваться, продолжать работать. Сейчас будет буквально пару дней отдыха, и дальше - подготовительные соревнования, чтобы к чемпионату мира команда подошла в очень хорошем состоянии".
Марина Гончарова, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике в групповом упражнении: "Конечно, всегда хочется полного результата, чтобы девчонки справились со всеми своими программами. Но если говорить про результат, то мы им довольны. И второе место, конечно, - это, я думаю, достойное начало их карьеры, их пути на таких больших соревнованиях".