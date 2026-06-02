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СК России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по рейсовому автобусу Москва - Симферополь.

Атака украинским беспилотником была совершена утром 3 июня в районе Енакиево в ДНР. Погибли 7 человек, еще 11 получили ранения. 10 их них, включая ребенка, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

7 человек погибли при атаке украинского БПЛА по рейсовому автобусу Москва - Симферополь

Сейчас следствие устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.

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В миреРоссия

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БПЛАСК РФатака БПЛАВСУуголовное дело