СК России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по рейсовому автобусу Москва - Симферополь.

Атака украинским беспилотником была совершена утром 3 июня в районе Енакиево в ДНР. Погибли 7 человек, еще 11 получили ранения. 10 их них, включая ребенка, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.