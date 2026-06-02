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В Минске прошел турнир памяти легенды футбола Александра Прокопенко

В Минске завершился Республиканский юношеский турнир, посвященный памяти легендарного динамовца Александра Прокопенко.

Победителями стали ребята из минского "Динамо". Всего принимали участие 16 команд. На протяжении нескольких дней стадион "Динамо-Юни" был заполнен талантливыми ребятами.

Открывали финалы легендарные футболисты минского "Динамо" - чемпионы СССР Георгий Кондратьев, Юрий Курбыко и Людас Румбутис, а также сын Александра Прокопенко Дмитрий.

Александр Прокопенко считается одним из самых талантливых игроков белорусского футбола в XX веке.

Разделы:

СпортФутбол

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соревнованиятурнирспортсмены