12 марта состоялся очередной этап внезапной проверки ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси. Это практическая боевая стрельба авиационными средствами поражения. Пара самолетов Як-130 нанесла удары по целям, которые имитируют колонну условного противника на марше. Расчеты ЗРК "Оса" продемонстрировали поражение условного воздушного противника.

Рев моторов заглушает все вокруг. На позициях ПВО в небе разворачивается настоящее противостояние: расчеты ЗРК "Оса" выпускают свои ракеты по условным воздушным целям.

Противовоздушная оборона в действии. Перед военнослужащими стояла задача атаковать воздушные цели - с задачей справились.

Егор Хахалин, замначальника расчета ЗРК "Оса" 62-го зенитного ракетного полка ВС Беларуси:

"Наводимся на цель, и, исходя из команд, которые нам подает начальник расчета, мы действуем. Довольно согласованно все, потому что если ошибется один из нас, то остальные просто не смогут ничего сделать. На всю боевую работу (от обнаружения цели до пуска ракеты и ее поражения) ушло приблизительно 35 секунд - после получения команды и до встречи ракеты с целью".

Работа комплекса ближнего радиуса действия: он уничтожает низколетящие цели и беспилотники, которые, по замыслу учений, пытаются атаковать наши позиции.

военная техника news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e3c7a33-32dd-4431-b039-53b70a320df0/conversions/f42a527c-ea94-4e48-a50a-42916d2773b0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e3c7a33-32dd-4431-b039-53b70a320df0/conversions/f42a527c-ea94-4e48-a50a-42916d2773b0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e3c7a33-32dd-4431-b039-53b70a320df0/conversions/f42a527c-ea94-4e48-a50a-42916d2773b0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e3c7a33-32dd-4431-b039-53b70a320df0/conversions/f42a527c-ea94-4e48-a50a-42916d2773b0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Проверяют сегодня и практическую боевую стрельбу авиационными средствами поражения с боевых самолетов и вертолетов.

Согласно задумке, подразделения ВВС осуществляют авиационную поддержку оперативных командований и сил специальных операций. Ход проверки лично контролирует госсекретарь Совета безопасности, чтобы оценить реальные возможности Военно-воздушных сил в условиях, приближенных к боевым.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Работали слаженно. Наша пара Як-130 отработала по району цели. Цель площадная, колонна бронетехники на марше. В соответствии с нормативами с задачей они справились. Практически в центр цели нанесены были удары неуправляемыми ракетами. В площадную цель, соответственно, пушечным вооружением. Некоторые образцы бронетехники поражены прямым попаданием с пушек".

По словам Вольфовича, это говорит о профессионализме летчиков. "Мы вышли как раз на апогей проверки. Любая проверка завершается практическими мероприятиями, в том числе и в военно-воздушных силах, и войсках противовоздушной обороны. Это практическое применение авиационных средств поражения", - отметил госсекретарь Совбеза.

В ВВС и войсках ПВО к проверкам готовы в любое время дня и ночи. Свой профессионализм подтверждают в том числе и эффективностью огневого поражения условных целей.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:

"По курсу боевой подготовки необходимо было поразить более 50 % целей. Если цель площадная, то оценка выставляется по количеству пораженных целей и по минимальным расстояниям от воронок. Данная проверка для нас является особо важным экзаменом, потому что она проводится по решению главы государства".