Рашида Мадьярова рассказала, почему ей хотелось посетить Брест во время празднования 80-летия Победы

В Бресте стартовал форум городов-героев "Победа без срока давности". Гости приехали из самых разных регионов России.

Всего в мероприятии примут участие семь городов - Минск, Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Новороссийск, Волгоград и Мурманск.

Дети Великой Отечественной войны Тамара Ушинская и Рашида Мадьярова приехали в составе делегации из Мурманска. Рашида Мадьярова является членом Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Она поделилась, что значит в ее судьбе День Победы.

Рашида Мадьярова:

"Я где-то я слышала, что события и победные действия армии произошли потому, что выстояли ленинградцы, что жители Бреста и Брестской крепости первыми приняли бой и все тяжести и нарушения мирной жизни".