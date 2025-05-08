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Рашида Мадьярова рассказала, почему ей хотелось посетить Брест во время празднования 80-летия Победы
В Бресте стартовал форум городов-героев "Победа без срока давности". Гости приехали из самых разных регионов России.
Всего в мероприятии примут участие семь городов - Минск, Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Новороссийск, Волгоград и Мурманск.
Дети Великой Отечественной войны Тамара Ушинская и Рашида Мадьярова приехали в составе делегации из Мурманска. Рашида Мадьярова является членом Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Она поделилась, что значит в ее судьбе День Победы.
Рашида Мадьярова:
"Я где-то я слышала, что события и победные действия армии произошли потому, что выстояли ленинградцы, что жители Бреста и Брестской крепости первыми приняли бой и все тяжести и нарушения мирной жизни".
Женщина сказала, что Санкт-Петербург она слегка знает, поэтому ей очень хотелось в Брест, и ее мечта осуществилась. "Слезы наворачиваются от того, что вижу все места своими глазами, которые ранее видела только на открытках или в кино", - подытожила она.