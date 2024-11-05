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Общество
Раскрытие финансовых махинаций "Нового зрения" смотрите 27 ноября в документальном фильме
6 часов назад
Новое зрение
Уголовное дело
Президент
Все
Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана в его семейной резиденции
3 часа назад
Лукашенко в Пакистане провел закрытую встречу с командующим армией страны
4 часа назад
Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с днем рождения
9 часов назад
Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан - подписан ряд соглашений
18 часов назад
Политика
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Маркевич: ОДКБ с одной стороны - инструмент сдерживания, а с другой - это практический инструмент
3 часа назад
Дапкюнас выступил с совместным заявлением от имени государств-единомышленников на 52-й сессии ЮНИДО
7 часов назад
Открыта первая очередь инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла
17 часов назад
Лукашенко и Шариф призвали к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа и Ливане
26.11.2024
14:54
КГК Беларуси заключил с Пакистаном меморандум о взаимопонимании
26.11.2024
12:41
Общество
Все
Из-за ухудшения погодных условий службы ЖКХ Минска работают в усиленном режиме
1 час назад
В Беларуси в 2 раза сократилось количество киберпреступлений
2 часа назад
Петкевич: Каждое из обращений населения должно быть принято и рассмотрено, а решение найдено
2 часа назад
Мокрый снег и дождь. Рекомендации ГАИ, как не допустить аварий на дорогах Беларуси
3 часа назад
Экономика
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В Беларуси определены приоритеты в области качества на 2025 год
2 часа назад
С 1 января в Союзном государстве заработает единая система автострахования
4 часа назад
Залежи золота почти на 83 млрд долларов найдены в Китае
5 часов назад
Председатель концерна "Беллегпром" рассказала о целях предприятия на предстоящую пятилетку
19 часов назад
Ляхнович: Беларусь и Пакистан фактически вдвое сократят срок доставки грузов
26.11.2024
14:58
В мире
Все
В США арестовали мужчину, который угрожал убить Трампа и его семью
Недавно
В Польше сняли фильм про Путина с использованием дипфейков
1 час назад
Рядом с местом взрыва "Северного потока" польские эксперты обнаружили тротил
2 часа назад
Исследователи НАСА нашли в Гренландии военную базу США под слоем льда
3 часа назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
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Житель Челябинска похитил двух девушек и держал одну из них в плену почти 14 лет
1 час назад
Минус 20 тыс. рублей: минчанка поверила псевдоработнику водоканала и самозванцу-милиционеру
3 часа назад
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5 часов назад
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