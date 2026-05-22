Распад НАТО неизбежен или это временный кризис - подробности в новом выпуске "По форме"

Премьер Польши заявил о распаде НАТО из-за решения США сократить численность военнослужащих в Германии. "Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса", - написал Туск на своей странице в соцсети Х.

Он призвал сделать "все необходимое", чтобы обратить вспять эту "катастрофическую тенденцию".

Реальные же проблемы альянса связаны со сменой мирового порядка и неизбежным переходом к многополярности. Такое мнение выразили международные эксперты.

Действительно ли скорый распад НАТО - это лишь вопрос времени или очередная волна кризиса, которую переживет старейший военный блок? Разберемся в новом выпуске "По форме".

Еще пару лет назад в штаб-квартире НАТО царила эйфория. Финляндия и Швеция пополнили штат альянса. Это была весна 2023 года. Тогда генсек Йенс Столтенберг рапортовал о "стратегическом поражении" Путина, который якобы хотел "меньше НАТО", а получил "больше НАТО". Однако в 2026-м уже бывший руководитель альянса заговорил иначе: в публичных заявлениях он выразил сомнения, будет ли организация существовать через десять лет. Кризис внутри блока, который привык называть себя самым успешным военным союзом в истории, достиг критической точки. И причина здесь не только в украинском конфликте. Американцы в бешенстве из-за бездействия Европы, европейцы - из-за действий Трампа. НАТО напоминает семью на грани развода.

В феврале 1997 года в The New York Times вышла статья "Судьбоносная ошибка" авторства Джорджа Кеннана - архитектора политики США времен холодной войны. Он писал: "На карту поставлено нечто чрезвычайно важное. Расширение НАТО стало бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны".

Но американские амбиции всегда брали верх над логикой и разумом. Поэтому НАТО продолжало расти, все ближе подбираясь к границам России. Последние четыре года российская внешняя политика фактически была направлена на демилитаризацию и истощение военных арсеналов НАТО. А когда истощение стало фактом, внутри альянса случился болезненный раскол. И Украина не единственная причина, есть еще Гренландия, Ближний Восток и личный стиль Трампа, но именно "незалежная" стала отправной точкой, которая потянула за собой все остальное.

Сегодня отношения внутри альянса напоминают затянувшийся бракоразводный процесс, где одна сторона уже собрала чемоданы. Администрация Дональда Трампа, вернувшись в Белый дом, сменила риторику с просьб на ультиматумы. Если раньше, в первый срок Трампа, Америка требовала от Европы лишь 2 % ВВП на оборону, то теперь планка поднята до 5 %. Более того, Вашингтон приступил к изучению механизмов лишения "провинившихся" союзников права на знаменитую 5-ю статью "Коллективная оборона". Согласно данным The Daily Telegraph, под ударом могут оказаться страны, которые откажутся поддерживать внешнеполитические авантюры США, например, операцию против Ирана.

Генсек НАТО Марк Рютте оказался между молотом и наковальней: он пытается угодить Трампу, призывая Европу присоединиться к операциям в Ормузском проливе, но натыкается на непонимание лидеров Запада. Financial Times уже сообщала, что предложения генсека лишь "усугубляют напряженность". Кульминацией стало заявление самого Трампа, назвавшего НАТО без США "бумажным тигром". Ряд российских экспертов отмечает, что риторика американского лидера больше не оставляет места для компромиссов: он не просто торгуется за расходы, он ставит под сомнение саму целесообразность существования блока как инструмента защиты Европы.

"Угрозы между союзниками неприемлемы. Трамп, похоже, вышел из игры. Нам нужен новый лидер свободного мира", - это слова флагмана западной дипломатии - бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. Он предложил революционную идею создать "D7" - "Альянс демократий" или расширить так называемую коалицию желающих до масштабов полноценной европейской оборонной структуры без США. По его мнению, лидерами нового щита Европы должны стать Франция и Великобритания как единственные ядерные державы континента.