Рассказали, как и когда в Беларуси будут проводиться экзитполы

"Если к вам после того как вы вышли из избирательного участка, подойдут интервьюеры молодежной лаборатории БКМО в отличительной синей экипировке, их не нужно бояться. Можно смело общаться с ними и отвечать на простые вопросы. После того, как интервьюер поздоровается и представится, он задаст единственный вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Опрос проводится анонимно. Называть свое имя, либо предоставлять другие данные не нужно".