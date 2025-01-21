Рассказали, как и когда в Беларуси будут проводиться экзитполы

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320 избирательных участков будут задействованы по всей стране для проведения экзитполов. Согласно социологической выборке, исследование проводится как в крупных городах, так и в сельской местности.
Этим будут заниматься специалисты Белорусского комитета молодежных организаций. Опрашивать респондентов непосредственно на выходе из избирательных участков будут около тысячи интервьюеров.
Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:
"Если к вам после того как вы вышли из избирательного участка, подойдут интервьюеры молодежной лаборатории БКМО в отличительной синей экипировке, их не нужно бояться. Можно смело общаться с ними и отвечать на простые вопросы. После того, как интервьюер поздоровается и представится, он задаст единственный вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Опрос проводится анонимно. Называть свое имя, либо предоставлять другие данные не нужно".
Фактор анонимности, являющийся обязательным условием, позволяет получить достаточно объективные результаты. Итоги экзитпола, как правило, совпадают с официальными результатами голосования. Заказчиком экзитпола в нынешней компании является Межгосударственная телерадиокомпания "Мир".