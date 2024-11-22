Рассказали, как обезопасить себя на воде зимой, какие новинки спасения есть в арсенале МЧС

Реки и озера еще не все скованы льдом, а зимняя рыбалка уже активно набирает обороты. Несмотря на плюсовую температуру, дождь и туман, предупреждения и очевидную опасность, рыбаки все равно выходят на воду, в этом году уже есть первые жертвы.

Лед ошибок не прощает, а желание сменить обстановку может привести к трагедии. Как обезопасить себя на воде зимой, какие новинки спасения есть в арсенале МЧС?

Снимают чаще, чем спасают. В интернете несложно найти видео, когда зимние забавы пошли не по плану. Ради необычной прогулки, комфортной рыбалки, красивого фото или видео они готовы рискнуть жизнью. Начало истории у многих уникальное, а вот финал один - они все оказались в воде, не ожидая, что такое произойдет.

Корпоратив чуть не обернулся трагедией в Минске. 5 января мужчина после кафе решил срезать путь домой по Свислочи и провалился. Доставать пришлось спасателям из РОСН. В этом месте толщина льда была всего 2 см. С переохлаждением парня госпитализировали.

В Рождество второй день рождения теперь празднует житель Сенненского района. На озере Серокоротня рыбак провалился и оказался в воде в 20 м от берега. Благодаря спасательному жилету ему удалось удержаться на плаву до приезда спасателей. И в этом случае толщина льда была небезопасной - 3 см.

Никто не планирует провалиться под лед. Однако с начала зимы печальную статистику пополнили 6 человек. Помните свои ощущения, когда вы встали под ледяной душ? Примерно такие же ощущения, когда ты оказался в воде. Важно, насколько это возможно, успокоиться, обломать локтями лед и попытаться вылезти - это главное правило, потому что большинство погибших как раз из-за холодового шока.

Гидрокостюм прекрасно держит на воде, к тому же тело остается сухим. А вот обычная одежда намокает и тянет на дно. Добавить к этому резкий холод, который ломит все тело, неконтролируемую гипервентиляцию (это когда организм рефлекторно начинает хватать много воздуха). Как правило, в таких случаях у пострадавшего есть не более 15 минут, чтобы выбраться из воды. Потом организм перестанет сопротивляться.

Олег Степук, начальник центра водолазно-спасательной службы РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Происшествия происходят даже на локальных водоемах, где-то технических, на небольших лужах. Здесь все зависит непосредственно от рыбаков. Люди зачастую ведут себя иррационально, выходят на тонкий лед".

Безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее 7 см.

Но и здесь есть нюансы. Например, если гладь озера в воде, то нагрузка на лед возрастает, а значит, его прочность существенно снижается. И теоретические 7 см окажутся смертельно опасными. В этом случае толщину льда нужно умножать на 2.

Наталья Наумова, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуация МЧС Беларуси:

"Ни в коем случае нельзя выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, бегать и прыгать по льду и скапливаться большим количеством людей в одной точке. Если на ровном снежном покрове вы видите темное пятно, то знайте, под снегом неокрепший лед. Помните, что рыбакам в обязательном порядке при выходе на лед следует надевать спасательный жилет. Если лед под вами начинает трескаться, то необходимо медленно и аккуратно скользящими шагами вернуться в ту сторону, откуда вы пришли".

Без шанса выжить. 2 года назад кадры, снятые на память семьей из Ленинградской области, облетели весь интернет. На необорудованной купели 41-летняя Ольга прыгнула в воду и тут же ушла под лед на глазах у мужа и двух детей. Течение реки Оредеж и отсутствие водолазов не оставили шансов. Женщину искали 9 дней.

Олег Степук, начальник центра водолазно-спасательной службы РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Утонувшего под водой можно искать месяцами, а можно в течение 50 минут. Все действительно происходит в зависимости от сложившейся ситуации. Т.е. если это произошло на льду при наличии свидетелей, на небольшой глубине, люди видели, где утонул человек, то это облегчает поиски. Когда поиски осуществляются по той информации, что человек уехал на водоем и пропал, водоемы в нашей стране имеют достаточную площадь, здесь, естественно, все сложнее".

Водолазы неделями могут находиться на месте трагедии и искать тело, для непрерывного поиска им помогает автомобиль водолазно-спасательной службы. Здесь можно хранить все оборудование, заправлять баллоны кислородом, можно ночевать, принимать душ и отдыхать. Автономный блок рассчитан на 6 человек.

Анатолий Числов, водолазный специалист РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Самое сложное - это температурный режим. Например, сильный мороз (20-25 градусов) затрудняет проведение аварийно-спасательных работ. У специалистов есть определенный тип снаряжения, которое позволяет погружаться в зимний период времени в воду. Но очень затрудняется работа в реках, где есть большое течение. Также большим риском для водолазов является период ледохода".

В арсенале спасателей широкая линейка средств спасения зимой. На больших озерах лучше всего себя зарекомендовала лодка "Пиранья". Она готова идти по льду и воде, при идеальных условиях разгоняться свыше 100 км/ч. Близ берега используют спасательную доску, в ней есть вспомогательное оборудование. Для мониторинга акватории спасатели могут использовать дрон.

"Для проведения водолазных работ водолазами используется сонар и водолазное оборудование для проведения работ в условиях низких температур. Водолазные ботики используются на течении, чтобы обеспечить устойчивость водолаза, чтобы его не сносило течением", - рассказал начальник пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС Беларуси Игорь Сопот.

Новинка этого сезона - спасательный буй с дистанционным управлением. Беспилотник на воде должен подплыть к утопающему и спасти его. Силы устройства хватит, чтобы транспортировать пострадавшего с зоны бедствия на берег. Скорость устройства - 5 м/с, рабочее расстояние - до 1 км. Новинку тестируют спасатели.