Рассказали, с какими вопросами 26 января белорусы обращались в Центр общественного наблюдения

В оперативном режиме отвечать на вопросы избирателей, информировать СМИ и общественность обо всем, что происходит на участках в ходе голосования - такова задача Центра общественного наблюдения за выборами. Разместился он в минском Доме культуры профсоюзов. На горячую линию поступило более 100 звонков.

В течение дня во Дворце культуры профсоюзов обстановка спокойная, работали слаженно, но в усиленном режиме. Работа Центра была выстроена таким образом, чтобы на каждом участке трудились национальные наблюдатели, которые знают все основные законодательные аспекты организации выборов. О ходе голосования и возможных внештатных ситуациях они оперативно информировали Центр.

Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"С учетом сменяемости, очередности, графиков у нас на участках работало более 25 тыс. национальных наблюдателей. К сожалению, были и достаточные эмоциональные ситуации. В частности, один гражданин в 17:30 позвонил и захотел проголосовать на дому. Был предложен адрес участка, телефон участка, однако он заявку оставлять отказался. В то же время уже в 19:55 этот же гражданин позвонил и предъявил претензию, в том числе нашему Центру, в том, что к нему никто не пришел. Считаем, что все-таки в данной ситуации ответственность лежит именно на гражданине".

Двери Дворца культуры профсоюзов были открыты не только для журналистов, еще и для наблюдателей. С утра сюда приезжали одна за другой международные делегации. Этакий двойной контроль и подтверждение того, что выборы в нашей стране проходят максимально открыто.

Нуржан Шайлдабекова, международный наблюдатель (Кыргызстан):

"Сформирован и реализован стандартный комплекс мер, чтобы были созданы условия для обеспечения избирательных прав всех граждан. В том числе мы видели меры, направленные на инклюзивность. Мы, международные наблюдатели, тоже видели, что атмосфера выборов очень спокойная. Граждане голосуют свободно. Со стороны избирательных комиссий и со стороны государства созданы все условия для свободного волеизъявления граждан".

Такая форма работы позволяет не только видеть объективную ситуацию на участках, но и исключить возможность искажения любых данных. Горячая линия работала с момента открытия избирательных участков с 8 утра. Самые популярные вопросы сегодня - как проголосовать на дому и почему нельзя это сделать по месту регистрации.