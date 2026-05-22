3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
Расскажем, как идет реконструкция Долгиновского тракта в Минске
В Минске продолжается усовершенствование улично-дорожной сети: специалисты проводят ремонт дорог, обновляют развязки, для более удобной логистики (чтобы транспорту было комфортнее, а пешеходам - безопаснее) улучшают схемы движения.
Очередной масштабный проект - реконструкция Долгиновского тракта. Начали с переноса трамвайного кольца.
Ключевая магистраль
Специалисты приступили к масштабной реконструкции важной магистрали белорусской столицы - Долгиновского тракта. Начали с переноса разворотного трамвайного кольца от конечной станции "Озеро" ближе ко Дворцу детей и молодежи.
В планах - расширить Старовиленский тракт от пересечения с переулком Червякова до пересечения с Нововиленской и разгрузить транспортный узел в сторону активно строящегося микрорайона за счет дополнительных полос для автомобилей.
Изменения коснутся и общественного транспорта. Трамвайные маршруты сократят до нового разворотного круга, а движение составов по Старовиленскому тракту от Нововиленской до диспетчерской станции "Озеро" отменяется. Взамен планируют запустить новый автобусный маршрут. Все изменения реализуют поэтапно - в зависимости от обустройства новой инфраструктуры.
Долгиновский тракт - одна из ключевых магистралей города, связывающая центр с микрорайонами. После расширения здесь станет просторнее и для машин, и для общественного транспорта. Завершение реконструкции с благоустройством зависит от строительства новых станций метро.