Расскажем, как в 2025 году выглядит портрет современной белоруски

Горожанка, имеет высшее или среднее специальное образование, а еще занимается спортом и в свободное время общается в социальных сетях. Так в 2025 году выглядит портрет современной белоруски.

Практически 85 % наших женщин в трудоспособном возрасте работают. А самыми женскими сферами деятельности признаны здравоохранение и образование, социальные услуги, а также финансовая и страховая деятельность. А вот в горнодобывающей промышленности и строительстве прекрасная половина человечества задействована меньше всего.