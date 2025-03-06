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Расскажем, как в 2025 году выглядит портрет современной белоруски
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42025-03-06T12:23:25.000000Z00
Горожанка, имеет высшее или среднее специальное образование, а еще занимается спортом и в свободное время общается в социальных сетях. Так в 2025 году выглядит портрет современной белоруски.
Практически 85 % наших женщин в трудоспособном возрасте работают. А самыми женскими сферами деятельности признаны здравоохранение и образование, социальные услуги, а также финансовая и страховая деятельность. А вот в горнодобывающей промышленности и строительстве прекрасная половина человечества задействована меньше всего.
В Беларуси сегодня проживают 4,9 млн женщин, а это почти 54 % населения страны. В рейтинге Индекса гендерного неравенства наша республика занимает 29-ю позицию среди 166 стран мира.