Рассказываем про тарифы роуминга, которые заработали с 1 марта на территории Союзного государства

Комфортный тариф роуминга заработал на территории Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

Резолюция о создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории СГ (отмене роуминга) была принята на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске 6 декабря 2024 года.

Комфортный тариф роуминга предусматривает 150 минут на входящие звонки, 150 минут на исходящие и 5 ГБ интернета при условии, что тарифный план их включает.



Если у абонента есть бесплатные минуты для звонков в другие сети, то 150 из них могут использоваться в роуминге на исходящие вызовы. Если бесплатные минуты на исходящие вызовы закончились, то идет тарификация по 22-27 белорусских копеек за минуту (стоимость зависит от оператора).



Стоимость входящих звонков в роуминге (сверх причитающихся бесплатных 150 минут) - 11 копеек за минуту. 5 ГБ мобильного интернет-трафика на льготных условиях обойдется в 4 бел. рубля за 1 ГБ.