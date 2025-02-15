Рассказываем, как в Лоеве реализуют стартап в рамках проекта "Один район - один проект"

Успешно развиваться сегодня можно абсолютно в любой части страны. Современные производства в глубинке - как драйвер развития территорий. А еще реализация перспективных инициатив в небольших населенных пунктах - это, прежде всего, про людей и для людей. Ведь создание новых производств и выпуск импортозамещающей продукции - это новые рабочие места и качество жизни сельчан.

Лоев получил новое дыхание с открытием швейного цеха обувной фабрики "Труд". Рассказываем, как идет реализация успешного стартапа в рамках проекта "Один район - один проект".

Ирина Сущенок уже набила руку и смело выводит на швейной машине ровные строчки. Когда задумала переквалифицироваться, новость об открытии швейного цеха в Лоеве пришлась как нельзя кстати.

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"По своему состоянию здоровья поменяла сферу деятельности. Была продавцом, подала заявление, пришла устроилась, для меня это какой-то новый виток в жизни", - поделилась швея участка по пошиву одежды ОАО "Труд" Ирина Сущенок.

Этот цех выпускает востребованную на рынке защитную спецодежду. Коллектив нарабатывает опыт и компетенции. В перспективе здесь будут отшивать в месяц 300 костюмов. На проектную мощность цех выйдет летом.

Обувная фабрика "Труд" укрепляет позиции ведущего производителя спецобуви (сейчас это более 300 моделей), наращивает объемы продукции, обновляет ассортимент верхней защитной одежды. За качество и надежность производителю доверяют и охотно раскупают новинки. Например, ботинки из термоустойчивых материалов - удачная разработка гомельских специалистов.

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Участок в Лоеве для пошива рабочей одежды от термических рисков электрической дуги даст рынку инновационную продукцию, а небольшому городу серьезный импульс для развития.

"Пока еще мы в начале пути, поэтому отшиваем немного меньше, чем запланировано, но нет предела совершенству. Это логистически развитый населенный пункт, то есть доставка продукции в любую точку Беларуси не составит никакого труда. Есть в планах и расширение рынков за пределы республики, но это на перспективу", - рассказала начальник производства ОАО "Труд" Ирина Коноплева.

Людмила Кравченко на заслуженном отдыхе три года. С открытием нового цеха в Лоеве снова вышла на работу. Теперь в каждом костюме для флагманов отечественной промышленности есть частичка и ее труда.

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Игорь Мельник, зампредседателя Лоевского райисполкома:

"В соответствии с проектом здесь создано 20 рабочих мест. В настоящее время вакансии заполняются. Проводится обучение на рабочих местах. Для Лоевского района это очень важный проект, это дополнительный источник доходов, поступает подоходный налог в местный районный бюджет, который направляется на сферы здравоохранения, культуры, социальной защиты".