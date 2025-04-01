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Равные возможности - как проходит соцадаптация детей с особенностями развития на предприятиях

На предприятии "Интеграл" прошло заседание Консультативного совета при Совете Республики.

Речь шла о социальной адаптации и интеграции детей с особенностями развития, а именно, как получить профессию, создать комфортные условия для обучения и творчества. Для детей с особыми потребностями в образовании государство предоставляет достойный соцпакет.

Елена Холмовская, замначальника производства ОАО "Интеграл":

"Ребята получают на руки около 2000-2200 тыс. рублей. Соцпакет достаточно большой - предоставляется общежитие, имеется собственная медсанчасть, идет доплата молодым специалистам в первые 2 года работы".

Главная цель Консультативного совета при Совете Республики - помочь особенным детям стать активными гражданами белорусского общества.

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