3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Равные возможности - как проходит соцадаптация детей с особенностями развития на предприятиях
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98a41409-ebdd-4fbf-9ecb-48c3f03073bc/conversions/f5a31d2f-f100-4900-a39c-c93cbf3c1fd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98a41409-ebdd-4fbf-9ecb-48c3f03073bc/conversions/f5a31d2f-f100-4900-a39c-c93cbf3c1fd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98a41409-ebdd-4fbf-9ecb-48c3f03073bc/conversions/f5a31d2f-f100-4900-a39c-c93cbf3c1fd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98a41409-ebdd-4fbf-9ecb-48c3f03073bc/conversions/f5a31d2f-f100-4900-a39c-c93cbf3c1fd0-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byНа предприятии "Интеграл" прошло заседание Консультативного совета при Совете Республики
На предприятии "Интеграл" прошло заседание Консультативного совета при Совете Республики.
Речь шла о социальной адаптации и интеграции детей с особенностями развития, а именно, как получить профессию, создать комфортные условия для обучения и творчества. Для детей с особыми потребностями в образовании государство предоставляет достойный соцпакет.
Елена Холмовская, замначальника производства ОАО "Интеграл":
"Ребята получают на руки около 2000-2200 тыс. рублей. Соцпакет достаточно большой - предоставляется общежитие, имеется собственная медсанчасть, идет доплата молодым специалистам в первые 2 года работы".
Главная цель Консультативного совета при Совете Республики - помочь особенным детям стать активными гражданами белорусского общества.