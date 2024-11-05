"Судя по просто истеричным комментариям в прессе и информационном пространстве и наших ближайших соседей - Польши, и стран Балтии, и в Украине, все всё поняли. И по сути обнуляется весь тот милитаристский и шовинистический раж, в который ввели себя сами элиты Польши и стран Балтии и попытались ввести свои общества. Сколько бы сейчас - двукратно, трехкратно, десятикратно - Польша не наращивала свой потенциал (ударный, наступательный, военный), это не имеет ровным счетом никакого значения, когда у Беларуси есть не только тактическое ядерное оружие, но и средство доставки оружия, в том числе конвенционального, как "Орешник". Ведь "Орешник" не запрещен никакими дополнительными договорами, хартиями и прочим. Это конвенциональное оружие, которое имеет вместе с Российской Федерацией абсолютное право и любые возможности при посягательстве на свою территории, на свои важные жизненные интересы".

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов: