"Разорение таксопарков" и "уход из регионов" - эксперты развеяли 9 мифов о работе такси

В ток-шоу "Экономическая среда" заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина, первый заместитель начальника транспортной инспекции Беларуси Юрий Костюк и председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич ответили на популярные вопросы и разбили стереотипы, разобрав их на "правду" и "миф", о работе такси в Беларуси.

1. Если у машины такси нет плафона и "желтых полос" на кузове, это может обозначать нелегального перевозчика?

Вердикт: миф.

Пояснение: автомобиль может быть легальным перевозчиком, но не оформленным в установленном порядке.

2. Все машины такси обязаны быть оснащены таксометрами? Без них работа запрещена?

Вердикт: миф.

Пояснение: в Беларуси внедрены программные карты, заменяющие физический таксометр.

3. Службы такси искусственно завышают цены в непогоду и часы пик для большего заработка?

Вердикт: миф.

Пояснение: ценообразование находится в зоне ответственности агрегатора, а не таксопарка.

4. Из-за жестких требований в малых городах такси может полностью исчезнуть, а машины останутся только в Минске и областных центрах?

Вердикт: миф.

Пояснение: Это страшилка. Машины останутся не только в Минске и областных центрах, но и малых городах.

5. Установка видеорегистраторов - скрытый налог на бизнес, выгодный только производителям оборудования, а не безопасность?

Вердикт: миф.

6. Новые требования к оборудованию, кассам, видеорегистраторам могут разорить мелкие таксопарки, а на рынке останутся только 2-3 гиганта?

Вердикт: миф.

Пояснение: абсолютно не разорят, но агрегатор должен адаптироваться к новшествам.

7. Новые требования могут вызвать дефицит водителей?

Вердикт: миф.

Пояснение: этот миф уже развеяли в ноябре 2024 года.

8. Под запрет попали любые подработки в такси? Обычный водитель не может таксовать в свободное время, даже если у него оформлены все документы?

Вердикт: миф.

Пояснение: подработка возможна в рамках трудового договора с неполной трудовой занятостью.

9. Таксопарки используют новые правила как удобный предлог для завышения цен и оправдания собственной сверхприбыли?

Вердикт: миф

Пояснение: цены не выросли, а снизились, при этом цены формирует агрегатор, а не таксопарк.

Как видно, опасения людей, чьи вопросы были отобраны для блица, не подтвердились. Новые требования, по мнению экспертов, не приведут к коллапсу в сфере такси.