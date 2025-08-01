Разведка, РЭБ и огневое поражение. Тактико-специальное учение прошло в Беларуси

Тактико-специальное учение с силами и средствами разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения Западного оперативного командования успешно проходило в эти дни.

Специалисты вели поиск объектов условного противника, осуществляли наведение и корректировку огня артиллерии. Во время тренировки активно использовались беспилотники различных типов, тепловизоры, современные средства связи.

Александр Лавренов, начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования ВС Беларуси:

"Мы впервые применили комплексную систему огневого поражения, развернули на местности все ее элементы. Интегрировали все виды разведок. Мы добились того, что информация обо всех скрытых объектах противника попадает командующему для поражения практически онлайн. Тем самым мы исключаем вероятность внезапности действий противника на любых направлениях действия войска командования".