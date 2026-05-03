Развитие авиасообщения: из Минска в Петрозаводск прибыл первый рейс

Беларусь и Россия продолжают развивать авиасообщение. 3 мая на табло в Национальном аэропорту Минск появилось очередное направление - Петрозаводск.

В 2025 году около 10 тыс. белорусов выбрали этот российский регион для отдыха.

Данное авиасообщение является результатом развития транспортной инфраструктуры между странами. Рейс выполняет российская авиакомпания.

Первый полет прошел успешно. Местный аэропорт встретил пассажиров водной аркой. Практически у трапа людей встречали с песнями, угощениями, получился настоящий праздник.

Для Петрозаводска Беларусь стала первым международным направлением за долгие годы. До этого дня рейсы из региона были только внутренние.

Несмотря на то что самолет относительно небольшой (его вместимость составляет около 50 человек), перелет был комфортным. Но главное преимущество для пассажиров - это скорость. Прямое авиасообщение заметно экономит время передвижения из Беларуси в Карелию.

Открытие этого рейса ждали многие, ведь белорусы - частые гости в этот российский регион, да и соседи нередко приезжают к нам. Продолжительность пути составляет всего 1 час 40 минут. Для туристов это возможность пройтись уникальными туристическими маршрутами, а для бизнеса - это мобильность.

Олег Ермолаев, заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики (Россия):

"Сегодня больше 20 тыс. жителей Республики Карелия считают Беларусь своей родиной. В 2025 году рейса такого не было, но Карелию посетило 10 тыс. туристов из Беларуси. У нас активно развивается взаимная торговля, предпринимательские и культурные связи. Этот рейс долгожданный, он очень важен для многих жителей как Республики Карелия, так и Беларуси".

Напомним, полетная программа рассчитана до 13 сентября. Рейс выполняется по воскресеньям. Вылет из Минска в 10:20.