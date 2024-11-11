Ваши идеи и неиссякаемая энергия - это мотор, который двигает Беларусь вперед. С такими словами Александр Лукашенко 13 декабря обратился к бойцам студенческих отрядов, принимая участие в торжественной церемонии закрытия трудового семестра.

В зале Дворца спорта собрались 4 тыс. ребят. Это молодежь нашей страны, с которой однозначно стоит брать пример. Они не боятся сложных задач и готовы работать на благо страны. Ребята трудятся в сельскохозяйственных отрядах, сервисных, педагогических, экологических, строительных, медицинских, производственных и не только. Сформирован даже зарубежный отряд.

Впереди молодежь ждет еще больше грандиозных открытий и свершений, уверен белорусский лидер. Ведь время такое, оно выбрало их.

Расскажем о развитии студотрядовского движения в Беларуси и перспективах направления.

Студотрядовское движение набирает обороты

Беларусь - первая страна на постсоветском пространстве, в которой студотрядовское движение получило государственную поддержку. 55 тыс. молодых белорусов в 2024 году получали профнавыки и первый рабочий опыт почти в 4 тыс. студенческих отрядах. А их маршруты разбросаны как минимум по всей стране.

В обновление столичного стадиона "Трактор" свою лепту внесла и Кристина Разум. Вместе с командой занимались нанесением граффити и благоустройством территории. Как признается девушка, этот опыт - нечто большее, чем просто зарабатывание денег.

Кристина Разум, боец студенческого отряда:

"Даже проезжая мимо, мы будем вспоминать, что мы сделали. Также это будет память не только для нас, но и для самих жителей, которые будут проходить и радоваться. Потому что уже как минимум не серые стены, а хотя бы что-то красивое. И также оно ассоциируется с самим стадионом".

Работа в производственных отрядах

Работает молодежь на таких промышленных гигантах, как "Атлант", МТЗ и МАЗ. На последнем только в 2024 году рабочий опыт в 47 сервисных, педагогических и производственных отрядах получили более 900 ребят. Некоторые трудятся до сих пор.

Будущий инженер Артем Абибак на главном сборочном конвейере работает со знанием дела. Все-таки опыт дает о себе знать.

Артем Абибак, командир студенческого производственного отряда "Молот":

"Моя операция заключается в том, что я ставлю боковую опору, также сапог для того, чтобы на него в дальнейшем подцепить двигатель, чтобы не было перегруза, и он не упал. В прошлый раз за полтора месяца работы я привез 3400 белорусских рублей. У меня есть мечта - это скорее купить себе машину, поэтому все идет к ней".

На конвейерах МАЗа белорусская молодежь круглогодично познает тонкости производства автобусов, прицепов и грузовиков. В этом году к проекту "Автозаводец" впервые присоединились ребята из Казани.

Алексей Ламекин, замдиректора по идеологической работе и социальным вопросам Минского автомобильного завода:

"Как только они сюда приехали, они получили заработную плату, место жительства и трехразовое питание. Какой глобальный плюс? Я думаю, что для молодого человека, который получает образование и в принципе может получить еще дополнительное образование, т.е., получая высшее образование, он может получить еще рабочую специальность, отработав здесь (многие так и получают слесаря механосборочных работ, в частности). Я думаю, тут череда плюсов. Потребность в молодых кадрах, наверное, существовала всегда и везде. Мы ждем студенческие отряды, ждем молодых специалистов. У нас масса профессий".

Студенческие отряды БРСМ в деле

Бывало и такое, что белорусскую молодежь отделяли от дома более 8 тыс. километров и несколько часовых поясов. Тогда трудились на космодроме, отдавали дань прошлому, реконструируя Хатынь и Курган славы. А каждая минута настоящего была на вес золота во время Всебелорусской молодежной стройки (речь об атомной электростанции). Неизменно одно - желание и умение сохранять лучшие традиции.

Лукашенко поддержал инициативу присвоить статус Всебелорусской стройки двум объектам

Но и на этом не все. На торжественной церемонии закрытия трудового семестра бойцы обратились к Александру Лукашенко с инициативой присвоить статус Всебелорусской стройки двум новым объектам - возведению Национального исторического музея и парка Народного единства. Первый поддержал.