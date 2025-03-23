Развитие научного потенциала страны - как государство поддерживает инициативы молодых ученых

Ставка на молодых ученых. В Беларуси созданы все необходимые условия для поддержки магистрантов и аспирантов. Каждый молодой ученый может рассчитывать на экспертное сопровождение, менторство и финансовую помощь.

Государственная молодежная политика направлена на успешную социализацию и самореализацию молодежи, что способствует развитию научного потенциала страны.

Анастасия Киселевич, председатель Совета молодых ученых при Министерстве образования Беларуси:

"Сегодня создан и используется широкий набор возможностей для реализации молодежи абсолютно во всех сферах ее деятельности. Большое внимание уделяется работе с магистрантами, аспирантами, молодыми преподавателями и учеными. Важно отметить, что сегодня в нашей стране реализуется широкая система финансовой поддержки ученых - конкурс по назначению стипендии Президента, конкурс по назначению грантов Президента в области науки, образования, молодежной политики, здравоохранения".

Более чем в 40 учебных заведениях работают Советы молодых ученых, которые активно привлекают молодежь к научной деятельности. Регулярно проводятся фестивали, конкурсы и конференции, где молодые исследователи могут представить свои идеи. Инициативы не останутся незамеченными.