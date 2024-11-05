Около 55 тыс. молодых белорусов в 2024 году приобретали профессиональные навыки и первый рабочий опыт почти в четырех тысячах студенческих отрядов. Это на 5 тыс. больше, чем в 2023-м.

Молодежь работала на таких промышленных гигантах, как МТЗ, МАЗ и "Атлант ". Особое внимание было уделено строительству и реконструкции объектов, которые открылись в столице.

Наиболее востребованные сферы, в которых студенты получают профессиональные навыки, - строительная, сельскохозяйственная и педагогическая. В следующем трудовом семестре белорусские студотряды будут трудиться на Байкало-Амурской магистрали и железных дорогах Якутии.