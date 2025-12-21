Развитие туристического потенциала, качественное образование - делегаты ВНС приступили к работе

В Минске завершилось второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, дав импульс работе на местах. Разные города, разные сферы, разные люди, но вернулись делегаты на рабочие места с единым пониманием задач.

Расскажем о тех, кто уже сегодня взял на себя ответственность за будущее страны.

Время конкретных дел!

Знаете ли вы, какой была самая распространенная фамилия среди делегатов ВНС? Мороз! Целых пять человек.

Министр, два председателя райисполкомов, директор школы и руководитель центра соцобслуживания. Они не родственники. Но есть то, что их объединило.

Как они сами признались, от глубокого, детального анализа Президентом положения в стране и мире, у каждого из них буквально пробежал "мороз по коже" - от осознания масштаба и важности момента.

О том, как этот "мороз" превратился в горячую решимость действовать, сделаем разбор полетов на местах.

Одним из первых, кто начал работу по воплощению решений ВНС, стал председатель Ляховичского райисполкома Николай Мороз. На утреннюю летучку с подробностями из Дворца Республики - коллектив с нетерпением ждал руководителя. Для него, как и для всех глав регионов, ключевой приоритет Программы - построение "сильных регионов". Президент четко обозначил задачу: создавать возможности на местах, чтобы молодежь оставалась на малой родине, а не стремилась всеми силами в и без того переполненную столицу.

Николай Мороз, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Ляховичского райисполкома:

"Вопрос поднят очень правильный - это строительство арендного жилья. Есть сегодня молодежь, которая действительно желает связать свое будущее с самим городом, с районным центром. Для этого мы сегодня тоже не сидим сложа руки. Сегодня собираются исходные данные на проектирование целого дома, возможно, даже 60-квартирного, под цели арендного жилья. Действительно, в Ляховичах сегодня создаются новые рабочие места, проводится где-то модернизация, реконструкция производств. Для того чтобы уменьшить и затраты на производство продукции, и увеличить уровень заработной платы, потому что, наверное, как говорится, сегодня возможностей привлечь работника, чем заработная плата, создания условий для жизни и проживания, наверное, не получится".

Как этого достичь? Один из конкретных инструментов - развитие турпотенциала, что прямо соответствует 7-му пункту новой Программы. Ляховичский район обладает уникальным историческим наследием, и теперь задача - превратить его в точку притяжения.

Николай Мороз, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Ляховичского райисполкома:

"Фактически здесь есть места с нетронутой природой. Очень красивые места. Сегодня также есть один инвестор, который воплощает в жизнь строительство охотничьей деревни, где будут оказываться услуги по отдыху, где-то по активному отдыху, в том числе организация охоты, рыбалки. В этом направлении мы на сегодняшний день тоже уже работу фактически запустили в ход. Это будет очень серьезный инвестиционный проект. Появились желающие для того, чтобы немножко развить сферу, которой, наверное, на сегодняшний момент не хватает. Это сопровождение туризма: обеды, ночлеги. Вот с этим мы очень серьезно сталкиваемся. Одна гостиница у нас сегодня есть, она, может, не полностью занята, но когда проходят мероприятия, мест для размещения не хватает. Есть порядка 20 агроусадеб, которые сегодня тоже очень достойно функционируют. В сезон даже проблемно заказать там номера".

Состав ключевого события был сформирован так, чтобы услышать представителей всех сфер и слоев общества. Любой делегат мог встать к микрофону и обратиться к Президенту. Так, директор центра соцобслуживания Столина Людмила Мороз предложила побольше рассказывать в школах о ценности семьи. Это нужно, чтобы укрепить демографическую безопасность страны. "Народный запрос" было поручено взять на карандаш.

С четким пониманием своей роли в национальном проекте с ВНС вернулась и директор клецкой школы Ольга Мороз. Качественное образование - это не просто слова в Программе. В рамках новой пятилетки по всей стране будет построено 27 новых школ. А сотни других - получат цифровое оборудование и высокоскоростной интернет. Делегат еще на стадии обсуждения вносила свои предложения.

Ольга Мороз, делегат VII Всебелорусского народного собрания, директор клецкой СШ № 3:

"В первую очередь это укрепление материально-технической базы, содействие участию нашей молодежи в научно-практических конференциях, в инновационных проектах. И, конечно же, во главу, наверное, поставила имидж учителя".

Рассуждая о предложении Президенту своей однофамилицы ввести факультатив о семейной жизни, Ольга Георгиевна уверена - это прямой вклад в воспитание гармоничной личности. В условиях, когда "райский сад" подменил традиционные понятия о семье, в наших школах важно дать подросткам правильные ориентиры.

Ольга Мороз, делегат VII Всебелорусского народного собрания, директор клецкой СШ № 3:

"Всецело это поддерживаю, почему бы и нет. Ведь на самом деле семья, семейные отношения - это работа, которой нужно учить и наших детей. Давайте будем откровенны. Наши дети перенимают модель от своих родителей, не всегда эта модель служит эталоном. И им в помощь социальные педагоги, педагоги-психологи, возможно, где-то и медики. Наши дети черпают очень много информации из интернета. И это далеко не та информация, которая им нужна. Запад давно пропагандирует какие-то другие семейные ценности, не те семейные ценности, к которым мы приучаем наших детей. И наша главная задача как педагогов, чтобы дети это сохранили и передали из поколения в поколение".