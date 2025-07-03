Развлечения, интерактивы и концерт: 4 июля в Минске продолжается празднование Дня Независимости

В белорусской столице в День Независимости, чтобы сделать атмосферу праздника особенно торжественной, на многочисленных площадках звучали песни военных лет, выступили заслуженные коллективы и ансамбли.

Атмосфера Дня Независимости не оставляет Минск и 4 июля. Программа расписана на все праздничные выходные. Развлечения и интерактивы - для всех жителей столицы и гостей. Гуляния в городских парках и скверах продолжаются.