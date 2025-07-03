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Развлечения, интерактивы и концерт: 4 июля в Минске продолжается празднование Дня Независимости
Автор:Редакция news.by
В белорусской столице в День Независимости, чтобы сделать атмосферу праздника особенно торжественной, на многочисленных площадках звучали песни военных лет, выступили заслуженные коллективы и ансамбли.
Атмосфера Дня Независимости не оставляет Минск и 4 июля. Программа расписана на все праздничные выходные. Развлечения и интерактивы - для всех жителей столицы и гостей. Гуляния в городских парках и скверах продолжаются.
4 июля с 16:00 до 20:00 на сцене у Дворца спорта будут звучать мелодии и ритмы праздничного концерта под названием "У адзiным карагодзе" с национальным колоритом. Приглашают всех закружиться в танце и послушать живую музыку.