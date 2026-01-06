Реанимация истории: как предприятие "Белреставрация" возвращает к жизни наследие Беларуси

В мастерских ОАО "Белреставрация" царит особая атмосфера - здесь не просто ремонтируют, а возвращают к жизни страницы истории. Заместитель генерального директора предприятия Александр Климашонок в программе "Актуальное интервью" провел для нас экскурсию по святая святых реставраторов и рассказал, как в стране спасают уникальные памятники.

В головном предприятии в Минске и филиалах в Бресте и Мире кипит работа, которую иначе как реанимацией истории не назвать. Ежедневно специалисты борются за сохранение уникальных объектов, используя методы, зачастую разработанные совместно с химиками для каждого конкретного случая. Их задача - не "евроремонт", а научное восстановление.

Общая численность коллектива - около 320 человек. Работа ведется по всей Беларуси, а иногда специалисты помогают и соседним странам.

Руководство всегда на связи: до 50 звонков только до обеда - обычная практика для замгендиректора. Но главное - не масштабы, а кропотливая работа в мастерских и на объектах.

Яркий пример - спасение иконостаса из Жировичского монастыря. При первоначальном обследовании выяснилось, что состояние памятника катастрофическое: под слоями поздних красок дерево превратилось практически в пыль. "Срочная реанимация нужна была", - констатировал Александр Климашонок.

Фрагмент иконостаса, который демонстрирует специалист, - это "то самое состояние трухи". Однако в "Белреставрации" не признают слова "невозможно". "Не было таких случаев, что вообще спасти нельзя", - подтвердил Александр Климашонок. Даже рассыпающиеся элементы укрепляют специальными составами, разработанными совместно с химиками. Если же авторский материал утрачен безвозвратно, его аккуратно воссоздают, сохраняя первоначальный цвет и дух.

"Главное - не навреди. Я считаю, что реставратор - это определенный врач. У нас даже есть такая шутка: вскрытие покажет", - рассказал Александр Климашонок о подходе к работе. Реставрация - это всегда диалог с историей, попытка понять замысел мастера и сохранить аутентичность.

В случае с жировичским иконостасом на 99 % сохранено старое, "намоленное" дерево с его исторической фактурой. Молодые специалисты учатся у опытных художников-реставраторов, перенимая не только навыки, но и почти благоговейное отношение к памятнику.

"Если человек где-то проработал лет пять и понял, что эта работу ему может не подойти, то реставратор - это процесс необратимый, это уже на всю жизнь", - отметил заместитель гендиректора.

За историю предприятия отреставрировано более 70 объектов. Среди них - настоящие визитные карточки Беларуси:

Мирский замок

Несвижский замок

Старый замок в Гродно

Коссовский замок

Несвижский костел Божьего тела

Площадь Победы

Брестская крепость

Но работа продолжается - совсем недавно, перед зимними морозами, был завершен капитальный ремонт храма Александра Невского в Минске - одного из старейших в городе. Здесь пришлось восстанавливать практически каждый кирпичик из уникальной желтой глины, аналогов которой в Беларуси нет.

"Когда смотрю на него, он меня радует. Есть объекты для души, и есть особая благодать, когда на них смотришь", - поделился Александр Климашонок.