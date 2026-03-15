3.72 BYN
2.93 BYN
3.38 BYN
Редкие документы представлены на выставке ко Дню Конституции в Нацбиблиотеке
Выставка ко Дню Конституции открыта в Национальной библиотеке Беларуси. К просмотру представлено более 100 документов, среди которых редкие экземпляры из Национального архива.
Экспозиция собрала документы, отражающие формирование Основного закона государства. В том числе копии плакатов советского времени, фотографии подписания Конституции Президентом по итогам проведенных республиканских референдумов 1996 и 2022 годов. На выставке представлены и 4 редакции Конституции эпохи БССР.
Светлана Кожемяко, завсектором отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси: "Это не просто выставка, в которой книги и документы находятся в шкафах. Мы предлагаем прикоснуться к тем изданиям, которые отсылают нас к истории Основного закона нашего государства. Посетители выставки могут увидеть и оценить, какие же правовые документы существовали на территории нашей страны в древние века, в среднюю эпоху. Можно полистать Статут Великого Княжества Литовского 1588 года, который по праву считается первой в мире конституцией. И также посмотреть другие документы, которые существовали в разные эпохи на территории нашей страны".
Отметим, выставка в стенах Национальной библиотеки продлится до 16 марта.