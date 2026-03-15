Редкие документы представлены на выставке ко Дню Конституции в Нацбиблиотеке

Светлана Кожемяко, завсектором отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси: "Это не просто выставка, в которой книги и документы находятся в шкафах. Мы предлагаем прикоснуться к тем изданиям, которые отсылают нас к истории Основного закона нашего государства. Посетители выставки могут увидеть и оценить, какие же правовые документы существовали на территории нашей страны в древние века, в среднюю эпоху. Можно полистать Статут Великого Княжества Литовского 1588 года, который по праву считается первой в мире конституцией. И также посмотреть другие документы, которые существовали в разные эпохи на территории нашей страны".