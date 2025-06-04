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Редкую пуговицу с изображением цветка нашли археологи на реке Менка
Археологи продолжают исследования на территории торгово-ремесленного посада в составе комплекса на реке Менка под Минском, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Институт истории Национальной академии наук Беларуси.
"В этом сезоне раскоп заложен на площади 24 кв.м, глубина исследований достигла 0,6 м. На данный момент археологи завершили зачистку и приступили к фиксации культурного слоя. Среди находок - два железных ножа, шило, наконечник стрелы, пломба, фрагмент ювелирного слитка, а также редкая пуговица с изображением цветка. Особый интерес представляют многочисленные оплавки и обрезки олова и свинца - характерные свидетельства активного ремесленного производства на месте", - рассказали в институте.
Керамический материал, обнаруженный в культурном слое, датируется XI - началом XII века, что позволяет уточнить хронологические рамки функционирования посада и его роль в экономической жизни региона.
Работы ведутся в рамках сезонной экспедиции Института истории НАН Беларуси.
Фото Национальной академии наук Беларуси