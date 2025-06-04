Редкую пуговицу с изображением цветка нашли археологи на реке Менка

Археологи продолжают исследования на территории торгово-ремесленного посада в составе комплекса на реке Менка под Минском, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Институт истории Национальной академии наук Беларуси.

"В этом сезоне раскоп заложен на площади 24 кв.м, глубина исследований достигла 0,6 м. На данный момент археологи завершили зачистку и приступили к фиксации культурного слоя. Среди находок - два железных ножа, шило, наконечник стрелы, пломба, фрагмент ювелирного слитка, а также редкая пуговица с изображением цветка. Особый интерес представляют многочисленные оплавки и обрезки олова и свинца - характерные свидетельства активного ремесленного производства на месте", - рассказали в институте.