Важная новость для абитуриентов: регистрация на ЦТ завершится 22 апреля

22 апреля - последний день, когда можно зарегистрироваться на ЦТ. Но время еще есть.



Зарегистрироваться можно двумя способами: через сайт РИКЗ или лично, придя в один из пунктов регистрации. Главное - при себе иметь документ, удостоверяющий личность.