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Важная новость для абитуриентов: регистрация на ЦТ завершится 22 апреля

22 апреля - последний день, когда можно зарегистрироваться на ЦТ. Но время еще есть.

Зарегистрироваться можно двумя способами:  через сайт РИКЗ или лично, придя в один из пунктов регистрации. Главное - при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Стоимость сдачи одного теста 4 рубля 20 копеек. Оплатить регистрацию необходимо через систему ЕРИП. Со всей необходимой информацией можно ознакомиться на сайте РИКЗ.

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