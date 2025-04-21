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Важная новость для абитуриентов: регистрация на ЦТ завершится 22 апреля
22 апреля - последний день, когда можно зарегистрироваться на ЦТ. Но время еще есть.
Зарегистрироваться можно двумя способами: через сайт РИКЗ или лично, придя в один из пунктов регистрации. Главное - при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Стоимость сдачи одного теста 4 рубля 20 копеек. Оплатить регистрацию необходимо через систему ЕРИП. Со всей необходимой информацией можно ознакомиться на сайте РИКЗ.