Рекеда: Партнерство между Беларусью и странами ЕАЭС только развивается

Между Беларусью и другими странами Евразийского экономического союза абсолютно взаимовыгодное партнерство, которое, собственно, и заложило фундамент того, что на протяжении четверти века это партнерство только развивается и в настоящее время достигло рекордных показателей и по торговле, и по промышленной кооперации, что для Беларуси тоже одна из важнейших целей участия в интеграционном проекте.