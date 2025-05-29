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Рекеда: Партнерство между Беларусью и странами ЕАЭС только развивается
За годы своего существования Евразийский экономический союз продемонстрировал свою перспективность и состоятельность.
Такое мнение высказал гендиректор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда. По его словам, ЕАЭС является примером самого эффективного экономического объединения.
Сергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):
Между Беларусью и другими странами Евразийского экономического союза абсолютно взаимовыгодное партнерство, которое, собственно, и заложило фундамент того, что на протяжении четверти века это партнерство только развивается и в настоящее время достигло рекордных показателей и по торговле, и по промышленной кооперации, что для Беларуси тоже одна из важнейших целей участия в интеграционном проекте.