Реконструкция путепровода между пр. Независимости и ул. Московской в Минске вышла на финишную прямую

Модернизация и развитие столичной транспортной инфраструктуры находится на особом контроле. Реконструкция путепровода между проспектом Независимости и улицей Московской в Минске - на финише. Монтаж строения готов на 95 %.

Ежегодно в столице реконструируют около 5 путепроводов. Один из самых крупных проектов 2025 года - мост по проспекту Независимости. Чтобы уложиться в срок, строители работают 24/7. Объект уже приобрел новые черты.

Монтаж металлических пролетов выполнен почти на 95 %. Ускорить процесс строителям помогают новые технологии. В реконструкции путепровода задействованы роботизированные сварочные машины. А в каждой опоре и новом пролете установлены датчики износа. За состоянием следят в режиме онлайн.

Сергей Панев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b6f42b5-5448-4c34-a609-42f65cef5e72/conversions/710c8d90-c204-40af-8b99-912dce39c6cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b6f42b5-5448-4c34-a609-42f65cef5e72/conversions/710c8d90-c204-40af-8b99-912dce39c6cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b6f42b5-5448-4c34-a609-42f65cef5e72/conversions/710c8d90-c204-40af-8b99-912dce39c6cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b6f42b5-5448-4c34-a609-42f65cef5e72/conversions/710c8d90-c204-40af-8b99-912dce39c6cd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":

"За ближайшие две недели мы закончим монтаж всех металлических частей. Задача сформулирована просто и четко - за сентябрь и октябрь выполнить весь комплекс работы: устройство железобетонной плиты, устройство гидроизоляции путепровода, устройство асфальтобетона, обеспечить организацию дорожного движения и как итог - осуществить пуск движения транспорта".

Путепровод сохранит свои технические параметры. Количество полос не изменится - останется по две в каждом направлении, при этом новый облик получат пешеходные зоны. Более комфортными для движения станут велодорожки. Установят также современное светодиодное освещение.

Строители во время реконструкции путепровода между пр. Независимости и ул. Московской в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/568b0ac4-28c9-443b-a6a2-4cc72bbe1297/conversions/8001e525-3799-43b5-a4ec-d076e0c1bff1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/568b0ac4-28c9-443b-a6a2-4cc72bbe1297/conversions/8001e525-3799-43b5-a4ec-d076e0c1bff1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/568b0ac4-28c9-443b-a6a2-4cc72bbe1297/conversions/8001e525-3799-43b5-a4ec-d076e0c1bff1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/568b0ac4-28c9-443b-a6a2-4cc72bbe1297/conversions/8001e525-3799-43b5-a4ec-d076e0c1bff1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Эстетически все изменится абсолютно, потому что будет применена современная система иллюминации освещения, будут улучшены оцинкованные опоры наружного освещения, оцинкованное перильное ограждение, организация дорожного движения с использованием железобетонных блоков", - рассказал Сергей Панев.