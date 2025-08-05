Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Реконструкция путепровода между пр. Независимости и ул. Московской в Минске вышла на финишную прямую

Модернизация и развитие столичной транспортной инфраструктуры находится на особом контроле. Реконструкция путепровода между проспектом Независимости и улицей Московской в Минске - на финише. Монтаж строения готов на 95 %.

Ежегодно в столице реконструируют около 5 путепроводов. Один из самых крупных проектов 2025 года - мост по проспекту Независимости. Чтобы уложиться в срок, строители работают 24/7. Объект уже приобрел новые черты.

Монтаж металлических пролетов выполнен почти на 95 %. Ускорить процесс строителям помогают новые технологии. В реконструкции путепровода задействованы роботизированные сварочные машины. А в каждой опоре и новом пролете установлены датчики износа. За состоянием следят в режиме онлайн.

Директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":

"За ближайшие две недели мы закончим монтаж всех металлических частей. Задача сформулирована просто и четко - за сентябрь и октябрь выполнить весь комплекс работы: устройство железобетонной плиты, устройство гидроизоляции путепровода, устройство асфальтобетона, обеспечить организацию дорожного движения и как итог - осуществить пуск движения транспорта".

Путепровод сохранит свои технические параметры. Количество полос не изменится - останется по две в каждом направлении, при этом новый облик получат пешеходные зоны. Более комфортными для движения станут велодорожки. Установят также современное светодиодное освещение.

Строители во время реконструкции путепровода между пр. Независимости и ул. Московской в Минске

"Эстетически все изменится абсолютно, потому что будет применена современная система иллюминации освещения, будут улучшены оцинкованные опоры наружного освещения, оцинкованное перильное ограждение, организация дорожного движения с использованием железобетонных блоков", - рассказал Сергей Панев.

В столице большое внимание уделяется модернизации и развитию транспортной инфраструктуры. Разрабатывается проектная документация по путепроводу над железной дорогой, который соединит Центральный и Фрунзенский районы. К строительству приступят в начале 2026 года. Также в планах есть расширение Долгиновского тракта.

реконструкциямостМинск