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Реконструкция путепровода между пр. Независимости и ул. Московской в Минске вышла на финишную прямую
Модернизация и развитие столичной транспортной инфраструктуры находится на особом контроле. Реконструкция путепровода между проспектом Независимости и улицей Московской в Минске - на финише. Монтаж строения готов на 95 %.
Ежегодно в столице реконструируют около 5 путепроводов. Один из самых крупных проектов 2025 года - мост по проспекту Независимости. Чтобы уложиться в срок, строители работают 24/7. Объект уже приобрел новые черты.
Монтаж металлических пролетов выполнен почти на 95 %. Ускорить процесс строителям помогают новые технологии. В реконструкции путепровода задействованы роботизированные сварочные машины. А в каждой опоре и новом пролете установлены датчики износа. За состоянием следят в режиме онлайн.
Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":
"За ближайшие две недели мы закончим монтаж всех металлических частей. Задача сформулирована просто и четко - за сентябрь и октябрь выполнить весь комплекс работы: устройство железобетонной плиты, устройство гидроизоляции путепровода, устройство асфальтобетона, обеспечить организацию дорожного движения и как итог - осуществить пуск движения транспорта".
Путепровод сохранит свои технические параметры. Количество полос не изменится - останется по две в каждом направлении, при этом новый облик получат пешеходные зоны. Более комфортными для движения станут велодорожки. Установят также современное светодиодное освещение.
"Эстетически все изменится абсолютно, потому что будет применена современная система иллюминации освещения, будут улучшены оцинкованные опоры наружного освещения, оцинкованное перильное ограждение, организация дорожного движения с использованием железобетонных блоков", - рассказал Сергей Панев.
В столице большое внимание уделяется модернизации и развитию транспортной инфраструктуры. Разрабатывается проектная документация по путепроводу над железной дорогой, который соединит Центральный и Фрунзенский районы. К строительству приступят в начале 2026 года. Также в планах есть расширение Долгиновского тракта.