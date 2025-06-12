Реконструкция школ и спортивных учреждений: что еще обсудили на сессии депутатов Мингорсовета

Переход водоснабжения Минска на артезианские источники, благоустройство территорий и реконструкция школ, детских садов и спортивных учреждений. Эти вопросы стали основными для обсуждения на сессии депутатов Мингорсовета.

Среди актуальных тем также было утверждение инвестиционной программы. В первую очередь в этом году средства направят на строительство четырех поликлиник. Завершается реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Казимировской.

Александр Хижняк, председатель комиссии по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Мингорсовета:

"Объем инвестиционных программ является значительным - более 1,6 млрд белорусских рублей. Это самая масштабная в стране программа. Традиционно мы резервируем деньги на объекты, которые подлежат вводу в 2025-2026 году. Мы увеличиваем объем финансирования мероприятий по реконструкции дождевых коллекторов, строительство гидротехнических сооружений".

Председатель комиссии па здравоохранению и соцзащите Мингорсовета Валерий Недень добавил, что за счет средств местного бюджета будет увеличена ежемесячная выплата к пенсии для инвалидов Великой Отечественной войны, для неработающих инвалидов боевых действий на территории других госудаств. Также будет увеличена выплата для членов семей военнослужащих (партизанов, подпольщиков), которые погибли в годы Великой Отечественной войны и которые приравнены к ветеранам, инвалидам и пожилым людям.