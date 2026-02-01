Рекорды по продажам антидепрессантов - почему мир все чаще захлестывает волна депрессии

Пока кто-то гонится за абсолютной властью и деньгами, другие пытаются найти в простых вещах счастье и благополучие. Параллельно во всем мире ставятся рекорды по продажам антидепрессантов. Исследования показывают удивительный парадокс: чем выше в стране уровень жизни, тем чаще ее жители обращаются за помощью к психологам и таблеткам от стресса.

Так где же правда? Планета погружается в тоску или, наоборот, научилась лечить душевную боль? Как эта глобальная волна дошла до Беларуси?

Кажется, что у всех все под контролем: карьера, семья, планы. Но за этим фасадом иногда скрывается и другая реальность в виде тревожного "шума" на фоне или чувства беготни по дорожке, которая разгоняется все быстрее. Тогда встает вопрос: что же делать дальше - продолжать молча бежать или остановиться и попросить помощи у специалиста?

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d065adb0-3c67-4f6d-b0f4-53ebf01b75dc/conversions/4e717c7b-f585-4a88-ba5e-32a5cba8679a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d065adb0-3c67-4f6d-b0f4-53ebf01b75dc/conversions/4e717c7b-f585-4a88-ba5e-32a5cba8679a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d065adb0-3c67-4f6d-b0f4-53ebf01b75dc/conversions/4e717c7b-f585-4a88-ba5e-32a5cba8679a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d065adb0-3c67-4f6d-b0f4-53ebf01b75dc/conversions/4e717c7b-f585-4a88-ba5e-32a5cba8679a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Обращаться к психологу - это абсолютно нормально. У каждого в жизни бывают какие-то ситуации, которые наносят травмы, и лучше это исправлять", - отметила одна из жительниц Минска.

По словам минчанки, в современном обществе должно быть принято заботиться не только о физическом, но и о ментальном здоровье.

Обратимся к интересной статистике: в Исландии 161 человек из 1 тыс. сидит на антидепрессантах (каждый шестой). В Португалии, Канаде и Австралии показатели следующие - 139, 130 и 122 человека соответственно. На последнем месте рейтинга находится Южная Корея - 27 человек на 1 тыс. населения. Маленькая цифра объясняется тем, что психотерапия является чуть ли не табуированной темой в южнокорейском обществе.

Но чем объясняется тот факт, что в лидерах есть развитые страны, которые попали еще и в список самых счастливых стран?

Мария Гнедько, врач-клинический фармаколог РНПЦ психического здоровья:

"Антидепрессанты работают в отношении настроения. Пациентам или обратившимся на консультации изначально необходимо иметь клиническую картину депрессивного эпизода. Если ее нет, антидепрессант у пациентов с нормальным профилем психологического состояния не будет работать. В этом случае он будет просто не эффективен".

Беларуси в рейтинге употребления антидепрессантов нет. Глобальный тренд для белорусов перестал быть чем-то далеким. В кабинетах белорусских психотерапевтов меняется не только количество пациентов, но и их портрет.

Оксана Шилова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0cbdc6f-13b4-4862-9c8c-e89a50c7de04/conversions/63b7c130-175a-47d8-bc3d-f4145226d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0cbdc6f-13b4-4862-9c8c-e89a50c7de04/conversions/63b7c130-175a-47d8-bc3d-f4145226d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0cbdc6f-13b4-4862-9c8c-e89a50c7de04/conversions/63b7c130-175a-47d8-bc3d-f4145226d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0cbdc6f-13b4-4862-9c8c-e89a50c7de04/conversions/63b7c130-175a-47d8-bc3d-f4145226d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Оксана Шилова, ведущий научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:

"Увеличение обращений и рост популярности психологической и психотерапевтической помощи происходит преимущественно за счет представителей замечательной части нашего населения, которое находится в возрасте от 20 до 30 лет. Это не может не радовать, потому что снижается страх стигматизации, увеличивается информированность о необходимости помощи и растет популярность. Об этом рассказывают стендаперы, популярные медийные персоны, которые говорят о том, что проработанность проблем с психологом - это скорее благо, чем стыд".

Так откуда же появляется депрессия? Современный человек оказался в тисках постоянного давления, где нужно быть на связи и успешным. Тут же и витрина "идеальной" жизни в соцсетях, а у кого-то работа превращается в рутину без цели, а также появляется беспокойство за будущее. Цикл "тревога - усталость - опустошение" замыкается, и выбраться из него в одиночку становится все труднее.

"Депрессия и тревожное расстройство не возникают одномоментно. Иногда человек терпит слишком долго, а когда состояние становится уже достаточно тяжелым, нужна госпитализация, стационарное лечение", - подчеркнула Оксана Шилова.

Чтобы этого не допустить, важно распознать тревожные звоночки и не ждать, что все само пройдет, ведь триггеров, когда кажется, что жизнь останавливается, хватает: например, смерть близкого, развод или увольнение. Визит к специалисту - действие, которое поможет не попасть на больничную койку.

Клетки мозга news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/585d8f1d-67bc-4751-83e0-925bd1b18ffe/conversions/fdcdcf3a-5993-4dea-85cd-0ec4173b9309-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/585d8f1d-67bc-4751-83e0-925bd1b18ffe/conversions/fdcdcf3a-5993-4dea-85cd-0ec4173b9309-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/585d8f1d-67bc-4751-83e0-925bd1b18ffe/conversions/fdcdcf3a-5993-4dea-85cd-0ec4173b9309-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/585d8f1d-67bc-4751-83e0-925bd1b18ffe/conversions/fdcdcf3a-5993-4dea-85cd-0ec4173b9309-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Антидепрессанты в своем механизме действия восстанавливают нейромедиаторные обмены в головном мозге. Говорить о том, является ли это "ремонтом", сложно. Любой медикамент, который применяется по врачебным назначениям, оказывает определенное действие, которое ведет человека к выздоровлению, то есть к улучшению в данном случае его качества жизни и снижению тревоги", - поделилась ведущий научный сотрудник РНПЦ психического здоровья.