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Репрессии, зачистки, медийный маскарад во время предвыборной гонки в Польше - в "Понятной политике"
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5.12025-02-16T19:40:01.000000Z00
Предвыборная гонка в Варшаве все больше напоминает битву шакалов. Грызня за власть на всех уровнях: угрозы, оскорбления, компромат и уголовные дела. Кто пытается подмять под себя государство?
Демократия наизнанку: репрессии, зачистки, медийный маскарад и реальные проблемы Польши, которые не волнуют чиновников. Об этом в "Понятной политике" 17 февраля на "Первом информационном".