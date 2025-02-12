Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Репрессии, зачистки, медийный маскарад во время предвыборной гонки в Польше - в "Понятной политике"

Предвыборная гонка в Варшаве все больше напоминает битву шакалов. Грызня за власть на всех уровнях: угрозы, оскорбления, компромат и уголовные дела. Кто пытается подмять под себя государство?

Демократия наизнанку: репрессии, зачистки, медийный маскарад и реальные проблемы Польши, которые не волнуют чиновников.  Об этом в "Понятной политике" 17 февраля на "Первом информационном".

Понятная политика