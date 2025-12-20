Решение общее и выполнять его всем: план на пятилетку по развитию Беларуси амбициозный, но реальный

Два дня Всебелорусского народного собрания завершены, но основная работа белорусам еще предстоит. Программа социально-экономического развития принята. Свое видение будущего страны обозначил Президент и спикеры, выступившие перед делегатами. Ничего не поменялось с точки зрения приоритетов экономики, потому что это единственное, что может гарантировать стабильность государства.

Виктор Бубенцов, делегат VII Всебелорусского народного собрания, зампредседателя совета Могилевской областной организации РОО "Белая Русь" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3d6ea1c-01b8-4d01-82e2-fbfbd6e53e51/conversions/449f9166-a0d6-4d23-8728-3f6b7176f794-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3d6ea1c-01b8-4d01-82e2-fbfbd6e53e51/conversions/449f9166-a0d6-4d23-8728-3f6b7176f794-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3d6ea1c-01b8-4d01-82e2-fbfbd6e53e51/conversions/449f9166-a0d6-4d23-8728-3f6b7176f794-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3d6ea1c-01b8-4d01-82e2-fbfbd6e53e51/conversions/449f9166-a0d6-4d23-8728-3f6b7176f794-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Бубенцов, делегат VII Всебелорусского народного собрания, зампредседателя совета Могилевской областной организации РОО "Белая Русь": "Программа уникальная. И то, что в ней заложено сейчас, каждый человек должен понять. От каждого будет зависеть реализация документа, потому что если хоть кто-то скажет: нет, это мне не надо, то уже появятся отставания в реализации данной программы и в улучшении уровня жизни граждан".

Главное, к чему должны прийти глобально, - это улучшить качество жизни белорусов. В деталях это строительство жилья, дорог, развитие транспорта, закрепляемость кадров на местах.

Делегат VII Всебелорусского народного собрания Павел Лащевский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1eb2ec14-ec9b-4a7d-bd4c-b9e5ed78eb78/conversions/9c173c3c-bccd-493c-b058-8cf6a2ff4e35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1eb2ec14-ec9b-4a7d-bd4c-b9e5ed78eb78/conversions/9c173c3c-bccd-493c-b058-8cf6a2ff4e35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1eb2ec14-ec9b-4a7d-bd4c-b9e5ed78eb78/conversions/9c173c3c-bccd-493c-b058-8cf6a2ff4e35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1eb2ec14-ec9b-4a7d-bd4c-b9e5ed78eb78/conversions/9c173c3c-bccd-493c-b058-8cf6a2ff4e35-xl-___webp_1920.webp 1920w Делегат VII Всебелорусского народного собрания Павел Лащевский

Делегат VII Всебелорусского народного собрания, инспектор отдела идеологической работы Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Павел Лащевский отметил, что белорусской молодежи на сегодняшний момент государство оказывает большую поддержку, в том числе помогая раскрывать ее творческий, научный, спортивный потенциал. "И я считаю, что уже много всего сделано, но, возможно, где-то нужно обратить внимание на то, чтобы молодежь развивалась в каких-то других направлениях - таких как бизнес и предпринимательство", - высказал мнение он.

Владислав Волчек, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Гомельского горсовета депутатов: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1977912f-61c6-4e2f-b7c2-08a49204f4b0/conversions/903c36f3-6a9a-47db-b2e1-edfb143d3231-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1977912f-61c6-4e2f-b7c2-08a49204f4b0/conversions/903c36f3-6a9a-47db-b2e1-edfb143d3231-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1977912f-61c6-4e2f-b7c2-08a49204f4b0/conversions/903c36f3-6a9a-47db-b2e1-edfb143d3231-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1977912f-61c6-4e2f-b7c2-08a49204f4b0/conversions/903c36f3-6a9a-47db-b2e1-edfb143d3231-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владислав Волчек, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Гомельского горсовета депутатов: "Забота о здоровье человека заложена в основу Программы социально-экономического развития. Это, безусловно, очень важно для нас всех - как для врачей-специалистов, так и для пациентов".

Много говорили о национальной безопасности. Вызовов не становится меньше, а мировая обстановка хочешь - не хочешь, а влияет на ту же экономику. Но если каждый белорус будет делать свою работу хорошо, то общество обеспечит себе стабильное будущее на годы вперед.

Евгений Виниченко, делегат VII Всебелорусского народного собрания, замначальника военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2bb85bb-5488-4b19-bd6b-7d7dbd818726/conversions/4bd15ad2-ab75-499c-afbb-9e8c7bccb8a7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2bb85bb-5488-4b19-bd6b-7d7dbd818726/conversions/4bd15ad2-ab75-499c-afbb-9e8c7bccb8a7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2bb85bb-5488-4b19-bd6b-7d7dbd818726/conversions/4bd15ad2-ab75-499c-afbb-9e8c7bccb8a7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2bb85bb-5488-4b19-bd6b-7d7dbd818726/conversions/4bd15ad2-ab75-499c-afbb-9e8c7bccb8a7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгений Виниченко, делегат VII Всебелорусского народного собрания, замначальника военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта: "Какие бы оппоненты нам не угрожали, наши Вооруженные силы, весь силовой блок Беларуси в состоянии адекватно ответить на любые угрозы. Но у нас миролюбивая политика. Мы утвердили в прошлом году Военную доктрину. В первую очередь, как говорит глава государства, мы будем договариваться".

Делегат VII Всебелорусского народного собрания Роман Мельник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30bb766c-1c37-42cc-be40-6da6bcf57571/conversions/23651fa2-c54e-41f7-b4ef-1b0567444752-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30bb766c-1c37-42cc-be40-6da6bcf57571/conversions/23651fa2-c54e-41f7-b4ef-1b0567444752-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30bb766c-1c37-42cc-be40-6da6bcf57571/conversions/23651fa2-c54e-41f7-b4ef-1b0567444752-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30bb766c-1c37-42cc-be40-6da6bcf57571/conversions/23651fa2-c54e-41f7-b4ef-1b0567444752-xl-___webp_1920.webp 1920w Делегат VII Всебелорусского народного собрания Роман Мельник

Роман Мельник, делегат VII Всебелорусского народного собрания, глава администрации Ленинского района Минска, отметил, что вся Программа социально-экономического развития страны сводится к заботе о человеке. "По бюджету города Минска 45 % - социальная направленность, то, что делается для людей. Но очень хочется, чтобы все наши люди, живущие и работающие в городах, деревнях, поселках, понимали, что их труд - это основной вклад в реализацию всей этой программы", - подчеркнул он.