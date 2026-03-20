Республиканская акция "Лес! Дабро! Парадак!" охватила все лесхозы Беларуси
Республиканская акция "Лес! Дабро! Парадак!" охватила все лесхозы нашей страны. Совсем скоро зеленая карта центрального региона пополнится на 1,6 млн новых деревьев на площади в почти 300 гектаров. Поддержать проект могут абсолютно все!
Зеленый маршрут для будущего нашей страны. Республиканская акция "Лес! Дабро! Парадак!" стартовала в центральном регионе. Трудовой марафон объединяет общественные организации, молодежь и школьников. Цель такой инициативы - благоустройство лесных массивов, уборка мусора вдоль дорог, памятных мест, а также обновление экомаршрутов.
Участки, пострадавшие от ураганов, почти полностью восстановлены зелеными насаждениями. Главный акцент в этом сезоне - провести благоустройство после зимы и выполнить посадки деревьев на новых площадях центрального региона.
Принять участие в благоустройстве и озеленении лесов может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз. Инвентарем и посадочным материалом обеспечат. Финал экологической инициативы - в середине апреля.