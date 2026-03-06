Республиканская молодежная ярмарка вакансий состоится 13-17 апреля

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84fd392d-3229-422c-9b84-1c359bf14009/conversions/7aaf414f-144e-4782-86bc-96af67a590ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84fd392d-3229-422c-9b84-1c359bf14009/conversions/7aaf414f-144e-4782-86bc-96af67a590ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84fd392d-3229-422c-9b84-1c359bf14009/conversions/7aaf414f-144e-4782-86bc-96af67a590ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84fd392d-3229-422c-9b84-1c359bf14009/conversions/7aaf414f-144e-4782-86bc-96af67a590ce-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Четвертая Республиканская молодежная ярмарка вакансий будет проходить в Беларуси с 13 по 17 апреля. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

Как рассказали в министерстве, мероприятие будет включать два основных направления: содействие в трудоустройстве учащейся молодежи в свободное от учебы время и содействие в трудоустройстве выпускников учебных заведений.

Ярмарка пройдет в каждом областном городе и в крупных городах. В населенных пунктах с численностью населения свыше 50 тыс. она будет проходить не менее трех дней, в небольших регионах - в течение двух дней.

В Минтруда рассказали, что вакансии предложат ведущие работодатели каждой области - предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства. На ярмарке можно напрямую договориться с нанимателем и изучить разные предложения.

Также специалисты Службы занятости проконсультируют по видам работ, актуальным на рынке труда, по трудовым гарантиям, которые следует знать. К тому же это отличная возможность пройти профтестирование и определиться с дальнейшей карьерной траекторией.

Ребята смогут найти работу на летние каникулы или в свободное от учебы время.