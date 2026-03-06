3.74 BYN
Республиканская молодежная ярмарка вакансий состоится 13-17 апреля
Четвертая Республиканская молодежная ярмарка вакансий будет проходить в Беларуси с 13 по 17 апреля. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
Как рассказали в министерстве, мероприятие будет включать два основных направления: содействие в трудоустройстве учащейся молодежи в свободное от учебы время и содействие в трудоустройстве выпускников учебных заведений.
Ярмарка пройдет в каждом областном городе и в крупных городах. В населенных пунктах с численностью населения свыше 50 тыс. она будет проходить не менее трех дней, в небольших регионах - в течение двух дней.
В Минтруда рассказали, что вакансии предложат ведущие работодатели каждой области - предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства. На ярмарке можно напрямую договориться с нанимателем и изучить разные предложения.
Также специалисты Службы занятости проконсультируют по видам работ, актуальным на рынке труда, по трудовым гарантиям, которые следует знать. К тому же это отличная возможность пройти профтестирование и определиться с дальнейшей карьерной траекторией.
Ребята смогут найти работу на летние каникулы или в свободное от учебы время.
В ведомстве отметили, что в прошлом году в ярмарке приняли участие 3,1 тыс. нанимателей (плюс 10,7 % к 2024 году). А всего было представлено 53 тыс. вакансий (плюс 56 % к 2024 году). Каждый третий участник уже на ярмарке договорился о будущем трудоустройстве.