Республиканский форум "Женщина и будущее деревни" - какие инициативы предложили белоруски

3 марта в Доме правительства состоялся масштабный республиканский форум "Женщина и будущее деревни". В Овальном зале собрались те, кто стремится сделать жизнь на селе интереснее и комфортнее.

Мероприятие приурочено к Году белорусской женщины. В Минск приехали труженицы из всех регионов страны. Они поделились своим видением развития села на ближайшие 5 лет. Лучших в канун 8 Марта наградили за усердный труд.

В Овальном зале Дома правительства свободных мест не было. Но в депутатских креслах не народные избранники, здесь хозяйничали дамы, причем те, кто точно в курсе, чем живет белорусская глубинка. В Минск съехались представительницы всех районов страны - их 118.

Людмила Кабаева, руководитель заслуженного коллектива Беларуси образцового ансамбля танца "Мілавіца":

"Когда я сюда ехала, думала, что все будет очень строго, переживала. На самом мероприятии волнение сразу же прекратилось и почувствовался самый настоящий праздник".

Елена Молочко, администратор крестьянско-фермерского хозяйства "Вегетаблес":

"Очень почетная миссия - представить Брагинский район на этом форуме, думаю, что именно за женщиной стоит развитие белорусской деревни. Надо иметь большую любовь в сердце - сделать свой край позитивнее, лучше, счастливее".

В зале присутствовали учителя, которые учат детей любить родной край, врачи, готовые прийти на помощь в любую минуту, и те, кто знает цену хлебу, - "хозяйки полей". Их всех объединяет одно - желание сделать свой край лучше. Не зря же в народе говорят, что деревня кормит город.

Валентина Занько, народный мастер по соломоплетению:

"Этот форум дает очень большие возможности посмотреть на людей в других регионах и областях. Это замечательное мероприятие".

С трибуны звучали не доклады и сухие цифры, а голос сердца страны - сельских территорий. Это и волнующие вопросы, и истории успеха. Каждая из участниц увезет домой не только фото на память и яркие эмоции, но и четкое понимание: их труд, их голос слышен и важен.

Елена Гвоздева, председатель Александрийского сельского исполкома:

"Мы предложили инициативы и назвали проблемы. А в докладе упор сделали на подвижность людей и обеспечение их мобильности. В этом вопросе предложили для молодых семей, которые проживают в сельской местности, предусмотреть возможные пути приобретения транспортных средств белорусского производства с учетом льготного кредитования. Также озвучили вопрос жилья для молодых специалистов, которые пришли на свое первое рабочее место в агропромышленный комплекс".

Сегодня белорускам подвластны все профессиональные вершины, сказал спикер Игорь Сергеенко. За женщинами более половины занятого населения. Соотечественницы уверенно демонстрируют и лидерский потенциал. Только в Палате представителей доля прекрасного пола превышает 35 %, что выше среднемирового показателя. В целом удельный вес женщин-руководителей в Беларуси стабильно удерживается на отметке в 50 %.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Услышали вопросы и пожелания в адрес депутатского корпуса. Мы живем, думаем, работаем фактически в одном направлении, как жизнь на селе сегодня сделать интересной и комфортной, чтобы по условиям она фактически не отличалась от жизни в городе".

В фойе Овального зала подготовили выставку "Пяшчота зямлі беларускай у жаночых далонях". Название полностью оправдало содержание: экспозиция - наглядный пример того, что женские ладони способны удержать не только домашнее хозяйство, но и целые отрасли. Здесь представлены и портреты белорусок, и их личные достижения, и плоды их труда. Все это очередное доказательство того, что белорусская деревня - это не про прошлое, а про будущее, стиль и инновации.

Одна из изюминок выставки - современные технологии. С помощью них прямо из центра белорусской столицы можно было отправиться на одну очень интересную локацию. Специалисты историко-культурного музея презентовали реконструкцию Заславля XVII века. С помощью очков виртуальной реальности можно было посмотреть, как жили белорусы в то время.