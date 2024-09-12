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Республиканский профсоюзный правовой прием пройдет 31 октября по всей Беларусине
Республиканский профсоюзный правовой прием пройдет 31 октября по всей стране. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с трудовыми отношениями.
Время и место приема можно узнать на официальном интернет-портале Федерации профсоюзов. Также осуществляется и предварительная запись.
Отметим, к решению проблем, с которыми обращаются люди, подключаются и прокурорские работники, которые также присутствуют на правовых приемах.
Напомним, они проходят каждый последний четверг месяца. Такая форма работы уже доказала свою эффективность. В большинстве случаев вопросы, которые поднимаются во время консультации юристов, разрешаются на месте.
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