Республиканский субботник - добрая традиция, ежегодно объединяющая около 3 млн белорусов

12 апреля 2025 года в Беларуси пройдет республиканский субботник. Эта традиция ежегодно объединяет около 3 млн граждан. Белорусы вместе наводят порядок на территориях населенных пунктов, знаковых объектов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексах, местах боевой и воинской славы, захоронениях времен Великой Отечественной войны.

Символично, что в год 80-летия Великой Победы заработанные на субботнике средства будут направлены на сохранение нашей исторической памяти. Новое здание Национального исторического музея возведут за 2025-2027 годы.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d179d88d-ce5c-4b84-9af5-5b99ebd3617d/conversions/29454ee8-9d69-4378-9885-83a2b0d1e324-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d179d88d-ce5c-4b84-9af5-5b99ebd3617d/conversions/29454ee8-9d69-4378-9885-83a2b0d1e324-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d179d88d-ce5c-4b84-9af5-5b99ebd3617d/conversions/29454ee8-9d69-4378-9885-83a2b0d1e324-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d179d88d-ce5c-4b84-9af5-5b99ebd3617d/conversions/29454ee8-9d69-4378-9885-83a2b0d1e324-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:

"Основой предметного ряда постоянной экспозиции будет, естественно, богатейшее собрание Национального исторического музея Республики Беларусь. Это самое крупное музейное собрание в нашей стране, разноплановое, начиная от первобытной эпохи и заканчивая современностью. И, безусловно, современный период будет отражен достаточно сильно в постоянной экспозиции, поскольку необходимо показать достижения нашей страны за 30 лет независимости и то, что мы сделали своими собственными руками для своей страны, для своего народа".

Музей сможет принять одновременно около 2,5 тыс. посетителей. Контур здания будет напоминать карту Беларуси. Вокруг создадут парк Народного единства. Экспозиции музея отразят все этапы развития страны и государственности.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a406413f-f4db-47e9-b7e8-2c8c6491491c/conversions/d46cc567-812c-45c1-8950-3b8c6132b734-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a406413f-f4db-47e9-b7e8-2c8c6491491c/conversions/d46cc567-812c-45c1-8950-3b8c6132b734-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a406413f-f4db-47e9-b7e8-2c8c6491491c/conversions/d46cc567-812c-45c1-8950-3b8c6132b734-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a406413f-f4db-47e9-b7e8-2c8c6491491c/conversions/d46cc567-812c-45c1-8950-3b8c6132b734-xl-___webp_1920.webp 1920w

А пока граждане страны готовятся ударно поработать. В Министерстве труда и социальной защиты сочли не лишним напомнить о мерах безопасности.

Иван Карчевский, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Если субботник проводится непосредственно на рабочем месте, требования безопасности остаются такие, как при обычном выполнении работ. Если же работника привлекают к выполнению иных работ, необходимо соблюдать определенные меры безопасности. Но прежде всего работник должен быть проинструктирован о безопасных приемах выполнения той работы, которая будет ему поручена. Работник должен быть обеспечен соответствующим инвентарем. Если работа выполняется вблизи проезжей части, в обязательном порядке сигнальный жилет. Нельзя допускать работника к выполнению работы во время субботника в состоянии алкогольного опьянения, в болезненном состоянии. То есть прежде чем допустить к работе, спросить о самочувствии тех, кто будет привлекаться к выполнению работ".